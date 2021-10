Guardiola: "El resultado es un poco engañoso"

El entrenador del Barcelona, Pep Guardiola, aseguró tras la victoria de su equipo ante el Valladolid (6-0) que el resultado fue "un poco engañoso", porque el conjunto pucelano tuvo buenas oportunidades en la primera mitad para marcar algún gol.



"El marcador es un poco irreal y engañoso. En la primera mitad el Valladolid ha tenido tantos contraataques como nosotros. Ellos no han sabido definir y, en cambio, nosotros sí que hemos estado acertados porque tenemos jugadores decisivos", apuntó.



Guardiola señaló que su equipo no estuvo "del todo bien", pero que se vio beneficiado por "la velocidad de Eto'o y Messi". "No es normal hacer seis goles en un partido y creo que hay cosas que se pueden mejorar. Por ejemplo, el inicio de la segunda parte no ha sido nada bueno".



El técnico azulgrana se mostró "muy contento" por las ocho victorias consecutivas de su equipo en Liga aunque hizo un llamamiento a la prudencia: "Siempre hay cosas en las que insistir. No somos un equipo perfecto. Todavía no han llegado los títulos".



Guardiola destacó el gran partido realizado por Leo Messi -"es un jugador tan extraordinario que hace bueno a los entrenadores, afirmó- y ensalzó el gran momento de forma que está atravesando Samuel Eto'o.



"Lleva una temporada fantástica. El día del Málaga no marcó, pero nos ayudó una barbaridad. Es lo mejor que tiene. Le he convencido de que en solitario no hará nada y de que necesita a los compañeros", finalizó.



Mendilíbar: "El Barça es el mejor"



El entrenador del Valladolid, José Luis Mendilíbar, aseguró después de la contundente derrota ante el Barcelona (6-0) que el conjunto azulgrana es el mejor equipo de la Liga "por el ritmo de juego que tiene".



"El resultado no era lo esperado. Siempre que vas a un campo intentas hacerlo lo mejor posible, aunque sabíamos que este equipo es el mejor de Liga y quizá de Europa por el juego de ritmo que tiene", señaló.



Mendilíbar añadió que su equipo dio "demasiadas facilidades" y que perdió "muchos balones" que propiciaron "rápidas contras" del Barça: "El resultado está ahí y no podemos decir nada en contra, pero el tercer y el cuarto gol llegan pérdidas nuestras".



El técnico vallisoletano destacó que el Barcelona es un equipo que hace "todos los pases milimétricos, los controles bien" y que técnicamente los jugadores son "muy buenos": "Teníamos que estar al cien por cien y ellos por debajo".