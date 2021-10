Nadal: "Esto debería hacer reflexionar a la ATP"

Un año tan intenso acaba pasando factura. Rafael Nadal ha dicho "basta" y ha abandonado la pista central del Masters Series de París Bercy con molestias en su rodilla derecha. Sólo ha podido aguantar un set en su partido de cuartos de final ante el ruso Davydenko.

"Sentí un pinchazo agudo en la rodilla y me impedía tomar impulso. Así no se pueden jugar partidos de alto nivel", afirmó el número uno del mundo. Tras ser atendido por el masajista durante unos minutos cuando el marcador reflejaba 4-1, el mallorquín jugó todavía dos juegos más pero apenas disputó las bolas complicadas.

El tenista mallorquín ha acusado los 93 partidos (incluyendo este último) acumulados a lo largo del año, en los que ha sido derrotado en tan sólo 11 ocasiones. Con un ritmo tan fuerte de competición, la sombra de los problemas físicos ha estado planeando sobre Nadal ya desde el final de los Juegos de Pekín.

Confía en estar bien para Shangai

Nadal se mostró confiado en poder recuperarse pronto de la lesión, que achacó a la larga temporada y al calendario que impone la ATP . "Voy a someterme a pruebas, pero confío en poder estar en Shangai. Pero no voy a hacer ninguna locura, si no se puede no iré y volveré en la final de la Copa Davis. Y si tampoco puedo pues ya será para la próxima temporada", aseguró. "No es una lesión que me limite al cien por cien, no creo que sea nada realmente grave", agregó.

El partido ante Davydenko sólo ha durado 47 minutos, con 6-1 a favor del ruso, pero minutos antes, cuando el marcador reflejaba 4-1, Nadal ha dado el primer aviso cuando ha solicitado atención médica para su pierna derecha.

No obstante, las primeras señales de alarma llegaban desde el inicio del partido, puesto que el de Manacor renunciaba a disputar bolas comprometidas. Davydenko ha aprovechado la situación para hacerse con dos 'break' consecutivos antes de la entrada del masajista.



Exhaustos a final de temporada

Su baja se une a la de Roger Federer, que tampoco ha podido disputar su encuentro de cuartos ante James Blake por problemas en la espalda. Esta mañana se cruzó en los vestuarios con Federer, quien le confesó su retirada a causa de problemas en la espalda. "Yo no estoy mucho mejor", le dijo el español. Nadal afirmó que estas lesiones "son coincidencia" pero atacó al calendario de la ATP, que les obliga a disputar muchos torneos.



En el último torneo del circuito ATP Masters Series, el de Madrid, el actual número uno del mundo ya tuvo que renunciar a la participación en el cuadro de dobles y precisó de atención médica en el partido de cuartos de final contra Gilles Simon, que finalmente perdió.

"En cada partido damos el máximo y la temporada es larga. Esto debería hacer reflexionar a la ATP, que miren lo que pasa en este final de temporada. La bola cada vez va más deprisa y cada vez es más difícil para nuestros cuerpos", aseguró.

Pendiente de una ecografía

La decisión de que Rafael Nadal participe o no en la Copa Masters de Shanghai puede tomarse el próximo lunes, después de ver como evoluciona su lesión y lo que añada una ecografía que se le practicará al jugador. Así lo ha señalado Angel Ruíz Cotorro, médico de la Federación Española de Tenis, quien ha estado controlando al jugador durante el Masters de París-Bercy, y quien ha señalado que "hay que ser realista", y que cuentan con "el tiempo justo" para recuperarlo.

"Rafa sufre una tendinitis de inserción del tendón del cuádriceps derecho y lo que se le recomienda ahora es descanso y ver como evoluciona en 48 horas", comentó el doctor, "luego habrá que repetir pruebas y ver como va, y con una ecografía el lunes tomaremos una decisión clínica, que luego tiene que ser contrastada con sus movimientos sobre la pista".

"Otras veces hemos superado esto", ha dicho Ruíz Cotorro al referirse al escaso tiempo para que se recupere Nadal, teniendo en cuenta que la Copa Masters comienza el día nueve de noviembre en el estadio Qi Zhong de Shanghai, "pero ahora andamos un poco justos de tiempo", razonó.