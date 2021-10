Severiano Ballesteros sufre un tumor cerebral

El ex golfista Severiano Ballesteros, de 51 años, informó este domingo de que padece un "tumor cerebral", después de un "chequeo exhaustivo" realizado en el Hospital La Paz de Madrid, donde se encuentra ingresado desde el pasado lunes tras sufrir "un cuadro de mareo y pérdida de la consciencia".



El próximo martes, Severiano Ballesteros se someterá a un biopsia, y a continuación "serán los doctores quiénes decidan cómo proceder", informó el ex golfista nacido en Pedreña en un comunicado enviado a la agencia EFE.



"Durante toda mi carrera he sido uno de los mejores salvando obstáculos en los campos de golf. Y ahora quiero ser el mejor, afrontando el partido más difícil de mi vida, con todas mis fuerzas, contando además con quienes me estáis haciendo llegar mensajes de aliento", comunicó Severiano Ballesteros.



"Una vez que he podido informar a mis tres hijos personalmente (dos de ellos no se encontraban en España) y a su madre, ahora os puedo comunicar la enfermedad que padezco. Después de un chequeo exhaustivo que me ha sido realizado en el Hospital La Paz (Madrid) se me ha detectado un tumor cerebral", explicó el ex golfista.



"Valor, fe y confianza"



"Siempre me he solidarizado con aquellas personas que afrontan enfermedades, incluso mucho mayores que la mía. Por ello, quiero recordarles que con valor, fe, serenidad, confianza y mucha fuerza mental hemos de afrontar cualquier situación por muy difícil que ésta sea", prosigue.



"Ahora mi deseo es pedir respeto para mi familia y especialmente para mis hijos. Os mantendremos informados", explica Seve Ballesteros en su nota.



Por último", indica, "quiero agradecer desde el fondo de mi corazón a todos los que os estáis interesando con mucho cariño por mi estado de salud, con todo tipo de apoyos. Muchas gracias. Un fuerte abrazo, Seve Ballesteros", concluye.



El pasado viernes, Severiano Ballesteros abandonó la Unidad de Cuidados Intensivos, donde había permanecido durante toda la semana para ingresar en planta. Desde que ingresó el lunes, poco se sabía de su estado de salud, discretamente mantenido en secreto por los médicos y los familiares del deportista, al margen de que sufrió "un cuadro de mareo y pérdida de consciencia de escasa duración", diagnosticado como una crisis comicial parcial, es decir, un desvanecimiento con convulsiones de tipo epiléptico.



Retirado del golf profesional en 2007, durante sus 33 años de carrera Ballesteros ganó tres veces el Abierto Británico; dos, el Masters de Augusta; cinco veces el Mundial 'Match Play' y tres, la 'Ryder Cup', entre muchos títulos, y en 1989 fue galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de los Deportes. Desde que se retiró de la práctica profesional del golf, se ha dedicado a trabajar como diseñador de campos y organizador de torneos.