Metzelder apuesta por Casillas para el Balón de Oro

El defensa alemán Christoph Metzelder apostó por su compañero Iker Casillas como su favorito para ser el próximo Balón de Oro y dijo que cree que cuenta con la confianza del técnico, Bernd Schuster, pese a haber jugado pocos minutos esta temporada.



"El Balón de Oro siempre es una decisión delicada, pero Iker se lo merece porque jugó una gran temporada en el Real Madrid y es el capitán de la selección española que acabó con mucho éxito", declaró el jugador tras el último entrenamiento del equipo esta semana, en el que trabajó en el gimnasio de Valdebebas.



Metzelder, que sólo ha sido titular en un partido de esta liga, comentó que no cree haber perdido la confianza de Bernd Schuster y se mostró paciente para volver a tener su oportunidad en el equipo y en la selección alemana, a cuyo técnico, Joachim Low, pidió no participar en los dos partidos que Alemania debe jugar mañana con Rusia y el miércoles con Gales.



"No creo que el entrenador haya perdido la confianza en mí. Después de la Eurocopa y una pretemporada cortita para mí faltaban cosas. Es mejor prepararme, es una temporada muy larga y a veces hay que tener paciencia. Después del último partido con Alemania hablé con el seleccionador y le dije que prefería quedarme aquí durante estos para prepararme mejor físicamente", comentó.



El central alemán, que coincidió con Schuster en que sus compañeros Sergio Ramos y Gabi Heinze "es una de las mejores defensas de Europa", respondió a unas declaraciones recientes del presidente del Barcelona, Joan Laporta, quien señaló que su equipo "ha regalado" las dos últimas ligas al Real Madrid.



"No me gusta hablar de otros equipos, pero ganamos los dos partidos al Barcelona, al Villarreal y al Atlético, también ganamos al Valencia y terminamos con una ventaja grande. El título era merecido. Este año va a ser mucho más difícil", apuntó antes de referirse al próximo compromiso liguero con el Atlético de Madrid, el sábado 18 de octubre.



Metzelder cree que el Atlético jugará "un partido completamente distinto" al que jugó contra el Barcelona. "Tenemos la pausa de la selección, pero creo que los seis goles no van a afectar al Atlético de Madrid. Van a jugar bien, en casa y tenemos que prepararnos bastante bien", dijo.