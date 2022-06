Robredo pasa a segunda ronda y se verá con Safin

Tommy Robredo superó sin dificultades al alemán Mischa Zverev en el encuentro correspondiente a la primera ronda del US Open (7-6(6), 6-2, 6-1), un plácido debut que no lo será tanto en su siguiente compromiso, ya que se encontrará con el ruso Marat Safin, ganador de este 'grand slam' hace ocho años.Zverev, número 94 del mundo, planteó batalla a Robredo durante el primer set, abocado a un 'tiebreak' que marcó definitivamente el resto del encuentro. El catalán se puso con un cómodo 5-2 a favor en este primer set, pero su irregularidad desde el fondo de la pista le condenó al desempate, donde ganó ajustadamente por 8-6.El alemán acusó el golpe y ya ni siquiera disfrutó una sola bola de 'break' más en todo el partido. Todo lo contario que el español, que con un 2-0 inicial en la segunda manga afrontó un partido completamente cuesta abajo (6-2).El tercer set fue de mero trámite (6-1), con un Robredo especialmente acertado cerca de la red, donde rozó el 70% de acierto, una efectividad que necesitará en su siguiente compromiso, donde espera un irregular Safin que necesitó cinco sets para imponerse al estadounidense Vincent Spadea.Su triunfo se suma a los de Fernando Verdasco y Guillermo García López, que también se clasificaron para la segunda ronda en su debute en las pistas de Flushing Meadows.ya está en segunda ronda del US Open tras superar con facilidad al ruso Igor Kunitsyn (6-3, 6-4, 6-1) en su debut en Flushing Meadows, igual que Guillermo García López, que sorprendió al eslovaco Dominique HrbatyVerdasco, decimotercer cabeza de serie, controló en todo momento el partido y no tuvo dificultades para deshacerse de Kunitsyn. El madrileño apenas tardó seis juegos en romperle el servicio al número 72 en el ranking ATP, pero cuando lo hizo (4-3) ya no dejó que se escapara la primera manga.Kunitsyn salió más entonado en el segundo set, pero le costaba mucho mantener el saque frente a la firmeza de su rival, que finalmente desequilibró cuando el marcador señalaba 4-4. Verdasco no perdonó con su servicio (6-4) y encaminó el partido a un tercer set que iba a ser definitivo.En la manga final, al ruso ya no le quedaron fuerzas para plantear batalla (6-1) y Verdasco cerró el partido cómodamente. El madrileño se batirá en la siguiente eliminatoria con el vencedor del choque entre el portugués Rui Machado y el surafricano Rik De Voest.La buena racha española siguió con, que remontó su encuentro con Dominique Hrbaty (4-6, 6-3, 6-4 y 6-4). El eslovaco se apuntó el primer set, pero García López superó a su adversario en los tres siguientes y se enfrentará en segunda ronda al italiano Andreas Seppi, 3 cabeza de serie.Por su parte,vendió cara su derrota ante el chileno Fernando González, que finalmente se impuso por 7-6 (3), 6-3, 4-6 y 7-6 (5), después de tres horas de partido.A pesar de la condición de favorito del chileno, que venía de ganar la medalla de plata individual en los Juegos Olímpicos de Pekín en una superficie muy similar a la del Abierto de Estados Unidos, el jugador español puso en serios aprietos al undécimo cabeza de serie con su habitual tenis agresivo y sus subidas a la red.Navarro, con 21 saques directos, tan sólo cedió una vez su servicio, lo mismo que González, pero el mayor acierto del chileno en los dos desempates que tuvo el encuentro decidió la suerte del mismo.El manchegoal perder ante el francés Nicolas Devilder por un contundente 6-4, 6-2 y 6-2.El jugador, nacido en Cuenca aunque afincado en Valencia, participaba por primera vez en el cuadro final de Flushing Meadows ante un rival al que nunca se había enfrentado y que ocupa el puesto 63 en la ATP, frente al 88 del español.Andújar aguantó con opciones en el primer set, aunque se desinfló en las dos siguientes mangas, en las que el jugador galo, apoyado en un buen servicio, dominó por completo al tenista español.Y el brasileño Thomaz Bellucci apeó del torneo aen cinco sets (6-3, 6-7, 5-7, 6-4, 7-5). Además, la única representante española del día en el cuadro femenino,, sucumbió con la alemana Sabine Lisicki (6-3, 6-4).

El suizo Roger Federer, cuatro veces ganador del US Open, inició su andadura en el último 'Grand Slam' del año arrasando en tres sets al argentino Máximo González (6-3, 6-0 y 6-3), animado por la cerrada ovación del público, que impulsó al nuevo número dos mundial después de atravesar "un año difícil"



Federer, desbancado del número uno mundial por Rafa Nadal, se recuperó de un inicio dubitativo para acabar pasando por encima de González, como ilustran los 25 minutos que tardó en apuntarse el primer set. El argentino, número 118 en el ranking ATP, quedó tocado y recibió un 'rosco' en el segundo parcial.



El tetracampeón del US Open reconoció que la victoria ante González fue sencilla por la "presión a la que estaba sometido" su rival, aunque advirtió de que su recuperación es real. "Ha sido un año duro, especialmente al principio. La temporada en pista cubierta no fue como esperaba, pero estoy completamente recuperado y el oro olímpico me ha inspirado", señaló, en referencia a la medalla que ganó en dobles junto a Stanislas Wawrinka.