Tras despertar del sueño : Angola. Clasificados como segundos de manera inamovible y con elya fijado el miércoles día 20, la seleccion tiró de imaginación en busca de motivaciones. La principal era reparar la autoestima y evitar lesiones y esfuerzos excesivos. Angola, que se va con la maleta vacía de puntos, no tenía mucho más. El marcador final (98-50), y los 48 puntos de diferencia no dejan lugar a dudas. Se cumplió el objetivo.En un guiño para recuperar sensaciones de un pasado no tan lejano, Aíto salió con un quinteto con reminiscencias de los chicos de oro en el que sólo faltaba Calderón: Gasol, Garbajosa, Jiménez y Navarro. Pero el estado aún somnoliento del equipo y la falta de intensidad defensiva eran una invitación para el equipo africano (13-18, faltando dos minutos). La segunda opción con Calderón, Rudy, Felipe y Mumbrú, tampoco aportaba motivación (23-15 en el primer cuarto, 0 de 7 en triples para España).Lo que empezaba como un poco de desgana antes de la remontada rutinaria, de pronto tenía. En el pabellón pasaban pocas cosas, los angoleños, empeñados en ametrallar la canasta española más allá de la línea de 6,25; los españoles deambulando tranquilos por la pista.. Otra vez sus brazos imposibles, robando balones y repartiendo contraataques que animaban el estado de ánimo de la selección a base mates y pases por la espalda. Al descanso, el objetivo mínimo, ganar, estaba resuelto (40-30).En la reanudación, los jugadores más convalecientes del bloque español fueron los protagonistas. El equipo de Aíto buscaba especialmente a Navarro, Garbajosa y Raúl: España no puede prescindir de nadie en la fase de cruces. Garbajosa puso voluntad y acierto intermitente. Raúl dispuso, por fin, de minutos aportando su velocidad eléctrica., el jugador que puede ser más necesario cuando se necesite un revulsivo, que jugó su mejor partido en los Juegos. Mientras, Angola iba a lo suyo, es decir, contumacia desde la línea de tres. Hasta el final, Pau se dio un festín en la pinturaLos croatas,, no serán rivales fáciles. Pese a la "pesadilla americana", la selección sin embargo es favorita en cuartos. Y en el horizonte de semifinales, el ganador del Lituania - China.