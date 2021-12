Marc Gasol, duda para el partido de cuartos ante Croacia

Marc Gasol podría causar bajar en los cuartos de final ante Croacia, el próximo miércoles (hora por confirmar), por culpa de una "hiperextensión de la rodilla izquierda" que sufrió al intentar taponar un mate de Kobe Bryant, el pasado sábado, frente a la selección de Estados Unidos.



"Tengo un pinzamiento en el menisco y no sé si voy a jugar. Lo tiene que valorar el médico. Mañana veremos si hace falta que me hagan una resonancia. No puedo poner la pierna recta. Es doloroso, pero por mí jugaría sin una pierna", aseguró el pívot hispano, que lo más probable, a falta de ver cómo evoluciona en las próximas horas, es que pueda jugar.



"Fue una hiperextensión de la rodilla. En uno de los muchos balones que nos robaron estos chicos que saltan tanto, Kobe (Bryant) fue a hacer un mate y yo intenté taponarle. No llegué, me caí y me doble la rodilla. Es doloroso. Vamos a ver lo que dice el médico", explicó el mediano de los hermanos Gasol.

El nuevo pívot de los Grizzlies lo tiene claro: "Si dependiera de mí no hay duda de que jugaría, pero es el médico el que tiene que valorarlo. Yo jugaría sin una pierna".



En cuanto a Croacia, el rival al que se enfrentaría con una extremidad de menos, el internacional español señaló que "es mucho más que triples, es un equipo completo, con una línea exterior de calidad y, también, con jugadores que hacen cosas en la pintura. No tiene grandes estrellas, pero es un equipo completo que sabe lo que hace".



Y sobre la victoria ante Angola, en la que no participó por culpa de los problemas en la rodilla, Gasol comentó que "aparte de los altibajos de la primera parte, el equipo supo asentarse bien en la pista.