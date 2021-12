Era una hazaña anunciada, pero el Centro Acuático Nacional de Pekín no ha podido sustraerse a la emoción que ha supuesto ver como el nadador estadounidense Michael Phelps se convertía este miércoles en el mayor campeón olímpico de la historia, al vencer en la prueba de los mariposa y, junto al equipo estadounidense, en los 4x200 metros libres, logrando así dos oros más en estos Juegos Olímpicos y sumando 11 en toda su carrera.



En 200 metros mariposa, Phelps ha dominado la carrera con autoridad y ha conseguido batir el récord del mundo, su cuarto récord del mundo en estos Juegos Olímpicos, dejando la marca de la especialidad en 1.52.03 centésimas. Por detrás de él, la plata ha sido para el húngaro Laszlo Cesh, mientras que el japonés Takeshi Matsuda.



"Mis gafas estaban llenas de agua durante la carrera y tenía problemas para ver la pared. Quería el récord del mundo, quería hacer 1.51, un poco menos. Pero en ese contexto, creo que no está tan mal", ha comentado el torpedo de Baltimore tras la carrera disputada en el Cubo.



En la prueba de 4x200 metros libres, Phelps ha corrido la primera posta en 1.43.21 centésimas, encarrilando la victoria estadounidense al sacar casi dos segundos a sus rivales más cercanos.



El equipo amercano, integrado además de Phelps por Ryan Lochte, Ricky Berens y Peter Vanderkaay, ha batido el récord del mundo en más de cuatro segundos, dejando la marca en 6.58.56 centésimas, por debajo de los siete minutos. La plata ha sido para Rusia y el bronce para Australia.



Leyenda del olimpismo



Consiga o no el reto que se ha impuesto en Pekín -superar los ocho oros que su compatriota Mark Spitz ganó en Munich 72-, Phelps es ya el rey absoluto de los Juegos Olímpicos y una leyenda, si no la más grande, del olimpismo. Su undécimo oro supone dejar atrás a héroes como el mediofondista finlandés Paavo Nurmi, el propio Mark Spitz, el atleta estadounidense Carl Lewis y la gimnasta soviética Larysa Letinina.



Si finalmente logra esos ocho oros, algo que parece probable a la vista de la superioridad mostrada hasta ahora por el nadador de Baltimore, a Phelps únicamente le quedará como reto convertirse en el deportista con más medallas olímpicas, superando las 18 de Letinina.



Ahora mismo, Phelps tiene 11 oros (100 y 200 mariposa; 200 y 400 estilos; y 4x200 libre y 4x100 estilos, en Atenas 2004; 400 estilos, 200 mariposa, 4x100 y 4x200 libre y 200 libre en Pekín) y dos bronces (200 libre y 4x100 libre en la capital griega), pero aspira a tres oros más -en los mariposa, en los estilos y en los 4x100 estilos- y, a sus 23 años, en Londres 2012 todavía optará a más preseas y a redondear aún más su ya enorme leyenda.