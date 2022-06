Festival de récords del mundo en el 'cubo acuático'

Seis récords mundiales en una jornada inolvidable. La piscina del Centro Nacional Acuático de Pekín se ha convertido en un lugar de referencia en la historia de la natación, hasta el punto de queEl fuego lo ha abierto el francés, que respecto a la final de los 4X100 libres y por partida doble: ha recuperado el récord del mundo -que le había arrebatado el australiano Eamon Sullivan en esa carrera- y ha batido al estadounidense Jason Lezak, que le arrebató el oro en la última relevo.Lo ha hecho en las semifinales de los 100 metros libres, donde se ha impuesto por delante del sueco Nystrand, que ha hecho 47.91 y el propio Lezak, que con 47.98 no ha podido pasar de la tercera posición.Sin embargo,, saliendo con la adrnalina a tope para recuperar la mejor marca mundial de todos los tiempos.Lo ha hecho, y de sobra. Ha parado el reloj en los 47 segundos y 5 centésimas,e imponiéndose a una leyenda de la distancia, el holandés Peter Van de Hoogeband, que busca un casi imposible tercer título consecutivo en unos Juegos Olímpicos.La carrera siguiente no se ha quedado atrás. El duelo entre la italiana Pellegrini y la estadounidense Hoff en los 200 libres se pensaba emocionante, sobre todo porque la italiana había batido el récord mundial frente a la gran favorita.Sin embargo, ha superado todas las expectativas, con tres nadadoras por debajo del récord mundial, entre ellas la propia, queLe ha seguido la eslovaca Isankovic, que le ha puesto las cosas difíciles hasta el último momento, con 1:54.97, y la china Pang Jiaying, verdadera sorpresa de la carrera, que ha dejado a Hoff sin metal.Luego llegaría Michael Phelps, que ante este panorama no podía ser menos: ha superado su propia marca en los 200 mariposa.El japonés Kosuke Kitajima se ha querido sumar a ese festival, pero, aunque ha logrado la mejor marca olímpica con 2:08.61, demostrando una gran autoridad en este estilo, en el que ya ganó en los 100 metros.Le ha seguido en su serie el estadounidense Scott Spann con 2:09.08, la gran apuesta de su país para esta distancia pese a que el corazón de toda la expedición americana estaba con su compañero Eric Shanteau, enfermo de cáncer, que ha nadado la segunda semifinal , pero solo ha podido ser sexto.Pese a su historia de superación,, que ha ganado el canadiense Mike Brown con un tiempo de 2:08.84.Por su parte, las nadadoras chinas son las máximas favoritas para llevarse el oro en los 200 mariposas tras la victoria de Liuyang Jiao y Zige Liu en las dos series semifinales.Quien sí ha podido batir su propio récord es, que ha ganado la final de los 200 metros estilos, como ya hiciera en los 400 metros estilos, batiendo además el récord del mundo de la especialidad, que ha dejado en 2.98.45 centésimas.La zimbabuense Kirsty Coventry ha logrado la plata y la estadounidense Natalie Coughlin se ha hecho con el bronce.Y, para cerrar,, que ha bajado de los siete minutos, con 6:58.56, cinco segundos menos que su propia marca anterior. Una nueva plusmarca que ha supuesto, además, la medalla de oro número 11 para Phelps