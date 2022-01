Contador no ha logrado medalla en la contrarreloj

Alberto Contador y Samuel Sánchez se quedan sin medalla en la prueba contrarreloj

No ha podido ser. Alberto Contador y Samuel Sánchez han quedado en cuarto y sexto puesto en la prueba contrarreloj de los Juegos Olímpicos de Pekín. Las medallas han estado cerca pero finalmente el oro ha sido para el suizo Fabian Cancellara, la plata para el sueco Larsson y el bronce para el estadounidense Leipheimer.



En declaraciones exclusivas a RTVE.es, Alberto se mostraba confiado antes de salir: "Aunque hay auténticos especialistas, todo es posible. Estoy muy fuerte y voy a darlo todo".



El primero de los españoles en salir era Samuel Sánchez, quien nos daba una pequeña alegría en el kilómetro 10 al superar en 8 segundos al británico Cummings, hasta ese momento el mejor en el primer parcial.



El mejor momento de la prueba llegaba cuando Alberto Contador pasaba por el primer parcial. El de Pinto llegaba doblando al ciclista que le precedía y batía el mejor tiempo superando en 18 segundos al sueco Larsson. En los minutos siguientes sólo llegaban buenas noticias: Schumacher quedaba fuera de combate en el primer parcial perdiendo minuto y medio, el australiano Cadel Evans perdía 35 segundos y el último en salir, el suizo Fabian Cancellara, se dejaba 29 segundos.



El segundo parcial no dejaba tan buenas sensaciones: Contador batía el tiempo de Larsson por 10 segundos y Cadel Evans hacía el cuarto mejor tiempo dejándose 45 segundos con respecto a Alberto. Pero faltaba por llegar Cancellara, dos veces Campeón del Mundo de Contarreloj, que superaba a Contador por 16 segundos. Aun así, la medalla parecía estar cerca.



En los siguientes kilómetros, Cancellara seguía marcando un ritmo fortísimo y doblaba al alemán Stefan Schumacher, una de las decepciones de esta prueba de 47,3 kilómetros.



Contador no mantiene el ritmo en la segunda mitad de la prueba



En el tercer parcial, kilómetro 34, Larsson marcaba el mejor tiempo dejando virtualmente sin opciones de medalla a Samuel Sánchez. Unos minutos después llegaba Contador, quien perdía 19 segundos con respecto al sueco. Ahora la amenaza llegaba por parte de Leipheimer y Evans, quienes podía arrebatar a Contador el bronce. El oro y la plata parecían cosa de Larsson y Cancellara. El suizo perdía 6 segundos con respecto a Larsson.



Samuel Sánchez llegaba a meta marcando el mejor tiempo (1:04:37). Un tiempo difícil de mantener viendo las marcas de los corredores que venían por detrás. Tiene mucho mérito la contrarreloj de Samuel después del oro en ruta.



Poco después llegaba a meta Larsson marcando un tiempazo de 1:02:44. El sueco se ha desfondado en la carretera con un esfuerzo espectacular. Leipheimer se hacía con la segunda plaza provisional con un tiempo de 1:03:21 que ponía muy difíciles las cosas para Contador.



Contador se ha hundido en la segunda mitad de la prueba. Ha llegado a meta en 1:03:29, un tercer tiempo provisional que no le valdría para retener la medalla. Por sólo 8 segundos Alberto se ha quedado sin medalla.



El oro esperaba a Fabian Cancellara, todo un especialista en contrarreloj que batía todas las marcas con un tiempo de 1:02:11. Los nuestros se han tenido que conformar con un cuarto y un sexto puesto que saben a poco después de lo cerca que ha estado la medalla.