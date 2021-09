El sablista Jorge Pina se queda a las puertas de la lucha por las medallas

El español Jorge Pina ha caído en los cuartos de final de sable individual de esgrima masculina de los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, al perder ante el francés Nicolas López, con lo que no podrá revalidar el éxito logrado por José Luis Abajo 'Pirri' , en la competición de espada.



Tras superar con brillantez sus dos primeros combates, el madrileño perdió en el que daba acceso a las semifinales ante López, campeón del mundo por equipos en 2006 y subcampeón por selecciones en 2007, por 15 tocados a 10 en dos asaltos.



Jorge Pina no ha conseguido sentirse cómodo sobre la pista. "Cambié mi estrategia y quise ir un poco más tranquilo para ver su ataque y poder contraatacar, pero no me salió bien. El francés fue muy listo y estuvo muy rápido", ha reconocido el tirador español.



Pina ha tenido sus opciones y ha estado por delante (4-2) y empatado a seis. Sin embargo, dos tocados consecutivos del tirador galo le permitieron encarrilar el triunfo (6-10).



Pina ha conseguido volver a acercarse a dos tocados (9-11), pero el francés ha demostrado haber llegado a la cita pletórico de forma y sentenció la contienda y el pase a semifinales, donde se medirá al rumano Mihai Covaliu, otro de los candidatos al oro.



Antes se había impuesto in extremis por 15 tocados a 14 al vigente campeón olímpico, Aldo Montano, y al también italiano Diego Occhiuzzi con un cómodo 15-9 en el segundo asalto.



El otro español en competición, Jaime Martí, no pudo superar en octavos al chino Man Zhong, ante el que cayó por 15-14 en un combate en el que siempre estuvo a remolque pero que consiguió equilibrar hasta el 14-14.



Martí llegó a octavos tras haber ganado al ruso Nikolay Kvalev por 15-12.