Muñoz no se presentará a la reelección como presidente de la Federación Española de Tenis

El presidente de la Real Federación Española de Tenis, Pedro Muñoz, ha anunciado su intención de no presentarse a la reelección, según afirmado en un acto en el Comité Olímpico Español en el que ha estado acompañado por Jaime Lissavetzky, secretario de Estado para el Deporte, Alejandro Blanco, presidente del COE, y Alberto López Viejo, consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid.

"Dije que tomaría la decisión cuando yo dijera. Debería ser un momento de tranquilidad, pero esta mañana alguien ha salido con una historia, pero no va a quitar importancia a este acto. Nunca he mirado por mí y no me presento. Y lo digo con alegría", ha anunciado.

El madrileño ha explicado que había decidido convocar esta rueda de prensa para "aportar tranquilidad al colectivo, a las autoridades del deporte y a la masa del tenis" y tras reunirse con la Junta Directiva de la RFET en la que ha asegurado que no hubo "problemas". "He elegido hoy para hacer este anuncio por respeto al tenis español, al deporte y al sistema democrático".

Muñoz ha recalcado que se va por su propia voluntad. "A nadie le quita ni le pone nadie. Hoy soy feliz porque tengo un servicio más que añadir a mi dilatada hoja de servicios al tenis y eso que sólo he estado cuatro años como presidente en Madrid y cuatro más en la Española".

Esta decisión se produce después de la polémica con varios tenistas españoles

Después de los polémicos cruces de declaraciones entre Muñoz y los tenistas españoles por la designación de Madrid para albergar las semifinales de la Copa Davis, con la publicación, incluso, de los 'sms' que enviaba el mandatario a los jugadores, ahora ha llegado "el silencio y la tranquilidad", motivos por los que ha decidido no presentarse a los próximos comicios.

De todos modos, ha negado haber llegado a ningún tipo de acuerdo con los presidentes de las territoriales antes de esta decisión. "No hay ningún pacto. No presentarme es un acto libre. No hay nada que hiera más un sistema democrático que pedir alguien que no se presente por miedo a que le voten. Lo democrático es pedir la dimisión o una moción de censura. Tomo la decisión en el momento que quiero porque es lo mejor para el tenis español".

Además, ha recordado que el tenis español tiene compromisos muy importantes en los próximos meses con los Juegos Olímpicos, la final de la Copa Federación, las semifinales de la Copa Davis -ambas en Madrid-, y la cena del Centenario de la Federación.

También ha hecho balance de sus casi cuatro años de mandato. "Hemos conseguido el mayor sponsor en la historia del tenis español, el famoso contrato con Mapfre. Las 'semis' de la Davis sin un sólo partido en España de la Davis. No he traído la RFET a Madrid como se decía, me he ido yo a vivir a Barcelona", ha añadido.