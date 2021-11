Â¿CÃ³mo vas a seguir el EspaÃ±a - Rusia?

En casa, solo, con amigos, vecinos y demás familia, en compañía siempre de bebidas y snacks en abundancia -Telepizza ha anunciado que aumentará su personal un 50% esta noche-; en un bar, en la terraza, en la Plaza de Colón, en la plaza del pueblo, en la pantalla gigante de un cine... Por supuesto, a través de la radio y también de Internet se puede seguir la retransmisión en directo del España - Rusia, y tanto Radio Nacional como RTVE.es no faltarán a la cita.

Sea como sea, España entera -y también Rusia- se van a detener esta noche para seguir el partido de semifinales que enfrentará a ambas selecciones en Viena y del que saldrá el último billete para la final del domingo, en la que ya espera Alemania.

Un acontecimiento mediático y una expectación nacional ante las pantallas de televisión nunca vistas desde la final de Eurovisión y el fenómeno Chiki-chiki. Esperemos que esta vez no gane Rusia. En esta ocasión, las patillas, los chalecos de colores chillones y las coreografías estridentes son sustituidos por las camisetas rojas, las bufandas y las estampitas de San Cuartos o San Íker.

Para quien quiera verlo en vivo, AENA ha desplegado hasta ocho vuelos especiales con destino a Viena, que, unidos a los tres vuelos regulares que tiene normalmente, permitirá a muchos aficionados ilusionados viajar a Viena -con o sin el privilegio de una entrada- y empaparse de los sones futbolísticos en la capital de la música.

Hay formas para todos los gustos y adaptadas a todas las situaciones para seguir este histórico partido. ¿Cuál es la tuya?

Rafa Nadal quiere ganar rápido para ver el partido

Rafa Nadal, que juega este jueves el pase a la tercera ronda de Wimbledon frente al letón Ernest Gulbis, ha pedido a la organización del reputado torneo londinense jugar en el primer turno de la Pista 1, en lugar de en la Pista Central.

Nadal, reconocido futbolero y aficionado del Real Madrid y del Mallorca, no quiere que su partido le impida disfrutar como un forofo más de un día histórico para la selección española de fútbol. Por eso, pidió a la organización de Wimbledon jugar en el primer turno de competición, aunque pierda protagonismo. Conseguido el permiso de la autoridad, si el tiempo no lo impide (es decir, si no llueve en Londres), Nadal podrá disfrutar del partido como un aficionado más.

Los astronautas rusos, por la radio

Los astronautas rusos de la Estación Espacial Internacional (EEI) también seguirán la semifinal entre Rusia y España a través de la radio, por donde conocerán el marcador del encuentro.

"Seguramente los cosmonautas serán informados del transcurso del partido por radio. Los medios rusos no ofrecen la transmisión de imágenes a la órbita, por lo que Serguéi Vólkov y Oleg Kononenko no podrán ver el encuentro en directo", precisó Valeri Lindin, portavoz del Centro de Control de Vuelos Espaciales (CCVE) de Rusia.

Incluso, quizás sería posible que los astronautas vieran el partido desde el espacio, si la dirección de la agencia rusa Roscosmos llega a un acuerdo con la NASA para el uso de los medios de transmisión estadounidenses. Actualmente se encuentran en la EEI los dos cosmonauta rusos Vólkov y Kononenko, así como su colega estadounidense Gregory Errol Chamitoff.

En la Expo de Zaragoza, por pantallas

Los visitantes de Expo Zaragoza 2008 podrán seguir en directo el partido proyectado en la pantalla de información dinámica situada en la Plaza Expo del recinto y en la pantalla del Anfiteatro 43. Además, está prevista la instalación de un estudio radiofónico en el escenario del anfiteatro desde donde Aragón Radio comentará el partido.

Los visitantes que entren al recinto desde las seis de la tarde recibirán banderolas con los colores de España y la imagen de Fluvi, la mascota de la Expo, para animar a la selección. Fluvi, ataviado con la camiseta española y un 08 a la espalda, apoyará al once español en el escenario del anfiteatro antes del partido y durante los quince minutos de descanso.

Y nuestros blogueros, al pie del cañón



En Tablero Deportivo, de Radio Nacional, están emocionadísimos en los momentos previos al partido. Chema Abad, desde Austria, nos propone un menú y un deseo

Me cuentan que en España es la semana de los planes; del "en tu casa o en la mía", "en el bar del barrio o en la pantalla gigante", del pedimos pizza o rollitos al chino,... Los hay que hasta preparan menú con segundas: una entrada fría de ensaladilla rusa, filete ruso de segundo y, de postre, tarta helada al vodka.

El corresponsal de TVE en Moscú tampoco se lo pierde. Está en la ciudad siberiana de Janti-Mansisk y espera poder contarnos mañana en el Telediario cómo se vivió la victoria española en las frías calles de Siberia. Él lo tiene claro, lo verá en un bar siguiendo a los lugareños

Los autóctonos prometen tirarse a la calle en bloque y me temo que más de uno, entre los que me encuentro, nos tocará echar a correr... Primero porque estaremos allí con ellos, siguiendo sus gestos, grabándoles mientras ríen... o lloran. Y, después, tened en cuenta que cuando acabe el partido serán cerca de las 3 de la madrugada y el vodka, en cualquiera de los lugares en los que se haya seguido el encuentro, habrá corrido con total libertad...

