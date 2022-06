David Ferrer, sobre el conflicto con la Federación: "Estoy harto, esto cansa ya"

David Ferrer señaló que está "harto" y que "esto cansa ya", al referirse a la polémica de los jugadores que de Copa Davis y el presidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Pedro Muñoz, mantienen, y pidió que se dejara este tema aparte en Roland Garros, donde logró clasificarse para los octavos de final al vencer al australiano Lleyton Hewitt.

"No estamos de acuerdo en muchas cosas y lo hemos decidido en la nota", dijo sobre el último comunicado de anoche. "Siempre es lo mismo, no estamos de acuerdo con su postura y no nos sentimos representados. Esto cansa ya, hay que mirar el tenis, tenemos al tricampeón de Roland Garrros, creo que hay que quitarse de lo que ha pasado y luego ya se verá", añadió.

"Cuando venga la Davis ya decidiremos. Os pediría dejar este tema aparte, es Roland Garros, el mejor torneo en el que podemos hacer un buen papel y sacar esto es quitar protagonismo a los jugadores", pidió a la prensa.

No obstante, Ferrer consideró que la actitud de Muñoz pesaba aún. "Es algo muy fuerte lo que ha hecho con los mensajes, de poca dignidad, hablando de dinero bajo mano, a Moyá, a Ferrero, con un poco de dignidad, lo menos que podía haber hecho es irse al día siguiente. Con lo que ha hecho se ha demostrado la clase de persona que es, o la equivocación que ha hecho el tenis español", comentó.

Este mismo sábado, la comisión interterritorial de RFET, formada por los presidentes de las federaciones territoriales, tras una reunión en un hotel de Madrid acordó que Pedro Muñoz complete su mandato, siempre y cuando se atenga a convocar elecciones "lo antes posible", con el firme compromiso de no presentarse a la reelección y de que hasta entonces acuda sólo a actos oficiales.

Posturas matizadas de Verdasco y Robredo

"Es muy fuerte que se burle de un entrenador que está en paro, que diga los premios que tiene, ¿pero qué me estás contando? Ferrero, Moyá y Nadal tienen mil títulos y no hablan. Todo esto no tiene que ver con Madrid, es con la gestión de Muñoz, es que tenía que coger las cosas y marcharse", añadió.

Ferrer no admitió que hay división entre los jugadores ahora. "No, porque nos conocemos todos. Verdasco está en una situación complicada, es amigo de Pedro de toda la vida, no lo entiende, pero es normal que lo apoye", dijo.

"Tommy lo quiere hacer de otra manera, nos lo ha dicho, es muy respetable lo que dice, pero en ningún momento apoya a Muñoz aunque no firme la carta", añadió.

Roland Garros, cosa de tres, según Ferrer

Ferrer comentó sobre su partido frente a Lleyton Hewitt, que venció finalmente tras cinco sets, que el juez de silla había querido ser más protagonista que los dos jugadores.

"Estaba enfadado con el juez de silla por el segundo aviso que me ha dado, el árbitro ha mirado más su protagonismo que el aviso. El ha jugado muy bien los puntos importantes, sobre todo en los puntos de ruptura ha sacado muy bien", comentó sobre Hewitt.

Ferrer dijo también que Roland Garros es cosa de tres. "De Nadal, Djokovic y Federer, porque han demostrado que están por encima de los demás indiscutiblemente. Yo voy a la mía", señaló.

"Lleyton es mucho mejor que yo en todos los sentidos, por currículo, porque ha sido número uno del mundo, ganador de dos Copa Masters, Wimbledon. Este año ha tenido lesiones y no ha podido demostrarlo pero sigue a un grandísimo nivel, y al final del año estará entre los mejores".

Sobre su próximo rival, Stepanek, dijo que es "un jugador que te hace jugar al tenis". "No he visto el partido contra Tommy, pero hay que estar muy concentrado especialmente en sus dejadas y en el saque", señaló.