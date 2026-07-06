Nacho Sequeira, director de la Fundación Exit: "Alguns oficis no troben relleu generacional"
- El director de la Fundación Exit, Nacho Sequeira, valora com ha canviat el mercat laboral amb la irrupció de la IA
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En un món en plena transformació tecnològica amb la intel·ligència artificial, les necessitats de les empreses estan evolucionant ràpidament. Nacho Sequeira reflexiona al programa Noms propis de La 2Cat sobre les oportunitats laborals del jovent i com trobar espais de trobada entre les diferents generacions que comparteixen espai de feina. Un àmbit que ell coneix de primera mà, ja que la seva entitat ha ajudat a més de 15.000 joves en situació de vulnerabilitat a entrar en contacte amb el mercat laboral.
"El repte ara és aconseguir que el jovent vegi on hi ha oportunitats reals d'entrada al mercat laboral i això implica formar-se més", assegura Sequeira en una entrevista amb Anna Cler. L'expert posa èmfasi en les xifres de fracàs escolar: hi ha un 35% d'alumnes que no superen l'ESO, el 40% compta amb estudis de grau superior, d'FP o universitaris i només un 23% s'enfoca en el món tècnic. Curiosament, aquest últim és el que més demanden les empreses. "Algunes professions més tècniques i oficis no troben relleu generacional", explica.
Posar en contacte el jovent amb l'empresa
El director de la fundació explica que, de vegades, hi ha joves amb talent que queden fora del sistema injustament. "Jo sempre insisteixo en el talent que et trobes dia a dia en joves que la societat els ha posat una etiqueta de fracàs... I quan els veus i els coneixes t'adones que és totalment erroni descartar aquest jovent perquè els necessitem i tenen ganes de tirar endavant", expressa.
“Una part molt important de la formació és a l'empresa“
La Fundación Exit, precisament, compta amb la figura de "voluntariat corporatiu" que posa en contacte a joves d'entre 16 i 18 anys que venen d'experiències de "fracàs" escolar amb professionals amb vocació que els ajuden a descobrir allò que està demandant el mercat laboral. Després, "un cop aquesta persona jove ha decidit continuar formant-se en programes de formació dual, una part de la formació és al centre educatiu, però una part molt important a l'empresa". D'aquesta manera, els futurs professionals s'adapten a la figura que l'empresa necessita.
La IA ho canvia tot
Sequeira subratlla que, amb la irrupció de la intel·ligència artificial, l'escletxa entre els perfils que demanda el mercat i el que ofereixen les universitats pot anar aprofundint-se. "Els llocs que s'estan destruint són els que teòricament abans es veien com la gran opció, que eren els programadors informàtics", explica. Per això, cal redirigir esforços en trobar relleu generacional en oficis com "soldadors, fontaners, electricistes en general; els oficis de tota la vida".
“Hi ha un cert xoc generacional“
Però a tot això s'hi ha de sumar una altra variable: la cultura laboral del jovent. "Hi ha un cert xoc generacional, perquè el jovent ja no veu el món del treball com el veien les altres generacions", relata el director de la fundació. "Puja una generació que, de vegades, li sembla que en aquest tipus d'oficis t'embrutes les mans, els horaris són durs, has de treballar els caps de setmana... I això no sempre agrada", apunta. I, de fet, les empreses cada cop més demanden un tipus de competències personals per sobre de les habilitats tècniques. Per això, segons explica l'expert, un dels grans reptes és aconseguir que, "en una mateixa empresa on conviuen fins a quatre generacions", tenir "una base de valors que els permetin parlar el mateix llenguatge".