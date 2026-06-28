La fi de Tricicle a Noms propis: expliquen per què van plegar
- El fundador de Tricicle, Joan Gràcia, parla a Noms propis de la dissolució de la companyia de teatre gestual
- L'actor explica a la presentadora Anna Cler per què van finalitzar el projecte quan encara tenien tirada per tot el món
Nascut a Barcelona, Joan Gràcia treballava en un banc, però ho va deixar per crear Tricicle, la companyia que va revolucionar el teatre gestual amb espectacles com Manicomic, Exit i Slastic, i que durant més de quaranta anys ha girat arreu del món amb un llenguatge universal basat en el cos i el ritme. L'actor comenta a Noms propis que va conèixer el Carles Sans a unes classes de teatre i poc després van fundar la companyia amb Miquel Riera, més endavant Riera va marxar i es va incorporar Paco Mir.
Han actuat a Europa, Amèrica i Àsia, i van participar en la cerimònia de clausura dels Jocs Olímpics de Barcelona 92 davant milions d’espectadors. Fins i tot, van crear una altra companyia, Clownic, per poder arribar a cobrir tots els espectacles arreu del món, perquè no donaven l'abast. Tot i l'èxit, els membres de Tricicle van prendre la decisió de plegar, de manera irrevocable. Amb la presentadora Anna Cler, Gràcia explica per què van posar punt i final al projecte en un moment dolç per a la companyia.
Manca d'idees
Gràcia comenta que quan Tricicle va fer l'últim espectacle de creació, al grup ja li va costar trobar un tema. "Havíem tocat molts pals i ens costava trobar un tema on no es parlés i que fos per a tots els públics", diu l'actor, i afegeix que la companyia es va adonar que a partir d'una edat ja no podien interpretar una sèrie de perfils o de personatges com pot ser un nen, un galant o un jugador professional de tenis.
“Ens costava trobar un tema“
Saber retirar-se a temps
Un altre dels motius que van conduir al grup de teatre gestual a dissoldre's és el que Gràcia defineix com l'art de saber retirar-se a temps. "Està molt bé retirar-se a temps i en un bon moment", matisa l'artista. Tot i que no ho diu perquè fos el cas de Tricicle, l'intèrpret pensa que un dels símptomes per donar una passa al costat és "aquell moment on veus que ja no ve tanta gent i que només venen persones de la teva edat", és a dir, quan no hi ha joves a la sala. "No perquè no connectis amb la gent jove, simplement que tenen interessos diferents", afegeix.
“Està molt bé retirar-se a temps“
Separar-se quan s'està bé
"43 anys són 43 anys", raona Gràcia. I ho diu per referir-se al fet que després de mantenir una magnífica relació amb els membres de Tricicle durant tant de temps, potser tard o d'hora aquests vincles es podrien haver deteriorat si s'hagués estirat més el xiclet. "Vés a saber si als 48 anys ja no ens portaríem bé", reflexiona l'actor.
“Si necessites separar-te, millor no esperis a estar malament“
En línia amb aquest pensament, Gràcia creu que "no hi ha res millor que separar-se quan s'està bé. Si necessites separar-te, millor no esperis a estar malament, perquè llavors les bofetades van a dojo", conclou el fundador de la companyia. Podria ser un bon consell per als matrimonis?