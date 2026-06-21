Susanna Antequera, advocada: "El diàleg és millor que acabar en un judici"
- L'advocada especialista en dret de família, Susanna Antequera, explica les xacres dels divorcis
- Antequera creu en una reeducació dels pares separats i en el diàleg abans que en el judici
Susanna Antequera és advocada especialitzada en dret de família i una de les veus jurídiques més reconegudes als mitjans de comunicació, on analitza l’actualitat judicial amb un estil clar i proper. La seva trajectòria és poc convencional: va arribar a la carrera de Dret passats els quaranta, després de viure el seu propi divorci, una experiència que va marcar el seu rumb professional. Va compaginar feina, estudis i maternitat, i avui lidera un despatx de referència amb projecció internacional.
Treballa per fer més justos i humans processos com els divorcis, sovint marcats per una gran complexitat emocional i social. Defensa un dret més humà, que posa els infants al centre i entengui els divorcis com una reorganització familiar. Visita l'Anna Cler per compartir la seva història, la seva mirada i la seva manera d’entendre la justícia i per parlar de justícia, de divorcis, de maternitat i de posar les persones al centre.
Reeducar els pares
“Per ser advocat has de ser bona persona“
Partint de la base que Antequera opina que "per ser advocat has de ser bona persona" i que els advocats desenvolupen una funció social primordial, l'experta en dret familiar adopta també una funció reeducadora en els pares que es volen divorciar. "És un carrussel de sentiments i una muntanya russa d'emocions", afirma l'especialista, i afegeix que "si apareix una tercera persona el divorci es converteix en una pel·lícula de venjança absoluta". En aquest sentit, Antequera assegura que "els pares separats s'obliden dels fills, que l'únic que necessiten és créixer i desenvolupar-se en absoluta naturalitat i felicitat, com qualsevol menor". "Que utilitzin els menors com a escuts és superior a mi", exclama l'advocada.
“Que utilitzin els menors com a escuts és superior a mi“
Antequera sempre intenta que el pare o la mare reflexionin, i si veu que no poden gestionar emocionalment la ruptura els deriva a un psicòleg expert en família. Alguns, accepten la proposta i quan estan forts mentalment per afrontar el divorci, s'inicia la via judicial. D'altres, en canvi, s'hi neguen rotundament. "Jo no puc convèncer a ningú que el millor pels nens és una custòdia compartida si només pensen en venjança perquè resulta que un s'ha enamorat d'una altra persona", explica la jurista. Antequera al·lega que "si les persones en qüestió no estan degudament mentalitzades del significat del recorregut d'un divorci, no poden anar a un judici, que és la culminació si no s'arriba a un acord".
Manca de formació dels jutges en casos de família
“Estem convertint la ciutadania en persones de primera classe i de segona classe“
L'advocada comenta a Noms propis que la jurisdicció de família no existeix, no és una especialitat com el civil, el penal o l'administratiu. A moltes demarcacions, a més, no existeixen jutges especialitzats en família. Segons Antequera, això significa que "estem convertint la ciutadania en persones de primera classe i de segona classe", perquè els que viuen a Barcelona poden ser jutjats amb unes condicions molt millors que en d'altres ubicacions. "Hem de conscienciar al ciutadà que sempre és millor rebaixar tensions i arribar a un acord", diu l'especialista en divorcis, i conclou que "la cultura del diàleg és absolutament necessària i és millor que acabar en un judici amb un jutge que no està degudament format".