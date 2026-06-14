Què implica ser monjo i quina és la tasca d'un mestre hinduista?
- El mestre hinduista Swami Satyananda explica a Noms Propis què implica ser monjo
- Satyananda també comenta quina és la tasca d'un mestre hinduista
El monjo i mestre hinduista Swami Satyananda Saraswati, nascut a Barcelona l’any 1955, de molt jove va sentir que el món que li oferien era incomplet. Amb només dinou anys, el 1974, va emprendre un viatge cap a l’Índia buscant respostes que acabaria canviant-li la vida. Després d'ordenar-se monjo i de viure-hi més de 25 anys dedicat a la pràctica, l'estudi i la contemplació, avui comparteix tot el seu coneixement des del Kailash Ashram, la comunitat que ha fundat a Zamora.
Aquesta profunda experiència vital la recull en llibres com L'hinduisme i Mauna, on defensa una espiritualitat autèntica, allunyada de les presses i la immediatesa. Convida a entendre la meditació no com una simple eina comercial o moda per tranquil·litzar-nos, sinó com un autèntic camí d'autoconeixement per descobrir qui som més enllà de la ment. Visita Noms propis per parlar de silenci, autoconeixement i d’una espiritualitat lluny de la pressa i el consum.
Què és ser monjo?
Satyananda assegura que "hi ha poca gent que vulgui ser monjo". També afegeix que a la seva comunitat hi ha alguns que volen ser-ho, però cal que estiguin preparats. "Necessiten tenir internament cert grau de silenci o plenitud, perquè el monjo és una persona solitària. Encara que estigui amb gent, el monjo sempre està sol", explica. En aquest sentit, Satyananda creu que el monjo no requereix gratificacions externes.
“El monjo és una persona solitària“
El mestre hinduista comenta que molta gent es focalitza molt en els seus projectes, en la família o en la parella, mentre que "el monjo no té projectes ni família" perquè no en pot tenir. "El monjo s'aparta de la família i fa aquest pas sol", concreta. Amb només 22 anys, quan va veure la iniciació dels monjos, Satyananda ja tenia clar que aquest estil de vida era el que ell volia. No obstant això, el seu mestre li va dir que encara no estava preparat. "En el camí de la cerca interior, no es pot córrer", diu el monjo.
“El monjo no té projectes ni família“
Després de set anys d'aprenentatge amb el seu mestre, Satyananda va poder fer el pas a la nova vida que tan desitjava. El mestre hinduista esmenta que hi ha gent que triga entre 12 i 15 anys a estar preparats per a ser monjo. "Tot té el seu moment", diu l'entrevistat a Noms propis.
Què és ser un mestre hinduista?
Per a Satynananda, el mestre és un mirall i un amic. Però, sobretot, "és algú que ha fet el camí i que el reconeix", afirma. El mestre alerta de les dificultats. "A vegades sap donar aquell consell, desagradable, pero et diu 'vigila amb això'", explica el mestre hinduista.
“És algú que ha fet el camí i que el reconeix“
El record de Satyananda amb el seu mestre és impressionant. "Li feia una pregunta i, quan m'apropava, el dubte desapareixia", exemplifica el monjo, qui assegura que "al seu costat tot era plenitud, tot era preciós". Satyananda recalca que "amb el mestre et trobes a tu mateix perquè és la seva funció". En aquest sentit, el monjo conclou que el mestre no pot donar res a l'aprenent, sinó que li mostra el que ja és i el silenci que pot trobar dins seu.