Avance semanal de 'La Promesa' del 22 al 26 de junio: ¡María se pone de parto!

Lope ha regresado al palacio de los Luján con las ideas muy claras. Necesitaba reconciliarse con Vera y, además, ha decidido dar el paso definitivo: ¡ha pedido matrimonio a la joven! ¿Nos iremos de boda en La Promesa? El enlace que, finalmente, parece que va a retrasarse es el de Curro y Ángela. Han acordado posponer la boda hasta que el joven reciba el título. Si quieres saber lo que va a pasar del 22 al 26 de junio aquí te dejamos el avance de los episodios 858 al 861.

Lunes 22 de junio El lunes 22 de junio no habrá emisión de La Promesa para dejar paso al Mundial de Fútbol 2026.

Avance del capítulo 858 del martes 23 de junio Ciro anuncia su marcha debido a las afrentas recibidas. A Manuel, por su parte, le aterra la idea de perder a Julieta. Después de la emotiva reconciliación… ¡Vera acepta la propuesta de matrimonio de Lope! Planean vivir escondidos en un pueblo donde montarán una casa de comidas. Julieta no quiere irse del palacio, pero Ciro es inflexible y le da cuatro días de plazo. Manuel le pregunta a la joven qué puede hacer para evitar su partida, pero ella cree que su marido no va a ceder. En el servicio, se preocupan por la inminente marcha de Julieta y lamentan que los “buenos” se vayan. Lope y Vera anuncian su compromiso al servicio y María les pide que se casen en La Promesa antes de irse. Cuando Alonso se entera de este repentino enlace, se ofrece para llevar a la novia al altar. Curro y Ángela siguen con la idea de marcharse, pero él se muestra cada vez más inseguro. Pía le confiesa a Samuel que algo la atormenta y él le aconseja decir la verdad, siendo Ricardo testigo de la escena. Para pasmo de Cristóbal, Candela se autoinculpa del robo de la carta para proteger a Teresa. Martina y Adriano tienen un acercamiento al piano y… ¡alguien los ve besarse! ¿De quién se trata? La Promesa: Alguien ve besarse a Martina y Adriano

Avance del capítulo 859 del miércoles 24 de junio Adriano se alarma al creer que alguien los ha descubierto besándose, pero Martina cree que son imaginaciones suyas. El servicio se reúne para criticar a Cristóbal, y Candela les cuenta su idea para resolver el problema de Teresa: todos se van a inculpar del robo de la carta. Alonso propone a Jacobo que sustituya a Ciro en la gestión de las tierras. Curro y Ángela discuten porque él ya no ve clara la idea de marcharse. Pía, por su parte, intercede ante el mayordomo para que Ricardo recupere su puesto. Las mujeres del servicio han trabajado a destajo, con María Fernández a la cabeza, para organizar la boda de Vera y Lope. ¡Todo está precioso! Los novios se dan el ‘Sí, quiero’ en una emotiva ceremonia en palacio. Manuel se salta la boda para despedirse de Julieta y le regala el cuadro con el que se conocieron. Ricardo encuentra a Pía desconsolada, y ella se dispone a confesarle quién mató a Jana en realidad. Manuel, desesperado por evitar la marcha de Julieta, toma una drástica decisión. ¿De qué se trata? La Promesa: El 'Sí, quiero' de Lope y Verat

Avance del capítulo 860 del jueves 25 de junio Ciro muestra interés en la propuesta de Manuel, pero se toma su tiempo para considerarla. Pía confiesa a Ricardo el gran secreto que la está atormentando: Leocadia mató a Jana. Pellicer le aconseja esperar a la boda de Curro para contárselo. Alonso recibe una carta de Máximo de Buenaventura, viejo amigo, quien desea hospedarse en La Promesa próximamente. Las cocineras y Petra discuten con Samuel sobre la injusticia de Cristóbal hacia Teresa y Ricardo. El cura confronta al mayordomo. Martina sigue sin valor para dejar a su prometido, y el regreso de este a la gestión de las tierras complica aún más la situación. Jacobo les cuenta a Leocadia y Lorenzo que el marqués se ha marchado con María Fernández. La señora de Figueroa está desesperada porque Ángela no se vaya, temiendo perderlo todo. Ciro, finalmente, informa a Julieta que acepta la propuesta de Manuel y… ¡no se marcharán! Cristóbal termina readmitiendo a Teresa como ama de llaves y, además, restituye a Ricardo como segundo mayordomo. Alonso lleva en su coche a María Fernández, quiere que la vea un médico. Conduce él cuando… ¡María se pone de parto! La Promesa: Ciro acepta la propuesta de Manuelt