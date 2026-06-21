Agenda y programación especial del Mundial 2026 en RTVE del 21 de junio

España vuelve a entrar en liza con su segundo partido en este Mundial 2026. Su encuentro contra Arabia Saudí, a partir de las 18:00 horas (hora peninsular) desde Atlanta es el más destacado de una jornada y lo ofrecerá en directo La 1 y RTVE Play. El Grupo H se completa con el Uruguay – Cabo Verde que dará inicio en la medianoche del 22 de junio desde Miami.

El Grupo G también compite en esta jornada, con el Bélgica – Irán, a partir de las 21:00 horas desde Los Ángeles, y el Nueva Zelanda – Egipto, que dará comienzo en la madrugada del 22 de junio, a partir de las 03:00 horas desde el estadio de Vancouver.

Ninguna de las cuatro selecciones que hoy tomarán partido en el Mundial logró ganar en la primera jornada, por lo que será un día decisivo para que empiecen a dilucidarse qué selecciones cuentan con más opciones para clasificarse para la siguiente ronda en los grupos G y H.

España llega a su encuentro contra Arabia Saudí tranquila y confiada de sus opciones pese a no haber podido pasar del empate a cero contra Cabo Verde. Aún así, Lamine Yamal se mostró seguro de que España se clasificará para la siguiente ronda en la entrevista que concedió a RTVE, la primera del centrocampista desde que fuera convocado por Luis de la Fuente. El jugador del F.C. Barcelona está llamado a ser decisivo en el encuentro con el equipo árabe, si bien, siguen las dudas sobre si es oportuno que esté los noventa minutos en el terreno de juego. En cualquier caso, España necesita acabar con la sequía goleadora que viene arrastrando el combinado nacional es uno de los aspectos a pulir en la selección, lo que podría dar entrada desde el inicio a Yamal. En el resto de posiciones, habrá que esperar hasta última hora para saber si De la Fuente repite con los jugadores que empataron a cero contra Cabo Verde o da entrada a otros como Borja Iglesias o Pedro Porro, en la defensa.

La Roja tendrá enfrente a una Arabia Saudí que cuenta con una defensa muy sólida y jugadores como el guardameta Mohammed Al Owais, protagonista de la primera jornada, o el extremo izquierdo y capitán, Salem Al Dawsari, que milita en el Al Nassr. Por el momento, el empate a uno que cosechó contra Uruguay le da al conjunto saudí la segunda plaza del Grupo H, una motivación extra para no arriesgar y mantener intactas sus opciones de pasar a la siguiente ronda.

RTVE sigue volcada con el mayor evento deportivo del año, con una amplia programación en todos sus canales y plataformas, que incluye programas de información, análisis y entretenimiento y la emisión en directo del partido más importante de la jornada. Además de toda la cobertura diaria de la selección española y del resto de combinados nacionales, RTVE ha preparado una programación especial para acompañar a España en su segundo partido en este Mundial. La plataforma digital ofrecerá una nueva edición de su programa Comenta que Sales. Desde una hora antes del partido, el programa más futbolero de RTVE Play regresa con un elenco de primer nivel: Darío Eme Hache, Javier Nácher, Marina Rivers, Álex Chiner, Juan Corellano y La Sotanita. Juntos, analizarán lo que está pasando en el Mundial, repasarán los mejores goles que hemos visto hasta la fecha y, por supuesto, diseccionarán al rival de España, con conexiones especiales. Esta es la agenda del día de La 1, Teledeporte y RTVE Play para que no te pierdas nada.

Agenda y horarios de partidos del Mundial 2026 del 21 de junio y madrugada del 22 de junio Grupo G •Bélgica - Irán. 21:00 horas (hora peninsular). Estadio de Los Ángeles (EEUU) •Nueva Zelanda - Egipto. 03:00 horas (hora peninsular) del 22 de junio. Estadio de Vancouver (Canadá) Grupo H •España – Arabia Saudí. 18:00 horas (hora peninsular). Estadio de Atlanta (EEUU). •Uruguay – Cabo Verde. 00:00 horas (hora peninsular) del 22 de junio. Estadio de Miami (EEUU)