Vuelve 'Comenta que sales' en Playz, el mejor plan para ver el España-Arabia Saudí del Mundial

Después del tortazo inicial contra Cabo Verde, toca levantarse y espabilar. España se la juega contra Arabia Saudí el domingo (18 horas) y resucitar sería una buena analogía. Aquí ya no valen ni experimentos ni medias tintas, o se gana o España se puede complicar mucho la vida.

En Playz, el canal digital joven de RTVE, tenemos todo preparado para volver a vivir como se merece un partido de La Roja. Desde una hora antes del partido, el programa más futbolero de RTVE Play regresa con un elenco de primer nivel: Darío Eme Hache, Javier Nácher, Marina Rivers, Álex Chiner, Juan Corellano y La Sotanita.

Desde las 17 horas, que nadie se mueva del sofá y de la pantalla. El mejor análisis de lo que está pasando en el Mundial, los mejores goles ofrecidos por RTVE, los memes de todo lo que rodea el Mundial y hasta conexiones especiales para diseccionar al rival de España: Arabia Saudí.

Si a ti también te gusta combinar un buen análisis del deporte rey, el gamberrismo puro y duro, y la pasión por el fútbol, Comenta, que sales se consolida como la alternativa perfecta para vivir las grandes citas de la selección española en el Mundial.

Podrás seguir el programa en directo de forma totalmente gratuita en En Play, el nuevo canal de RTVE Play desde una hora antes del partido entre España y Arabia Saudí, durante el partido y con un breve análisis en cuanto acabe el encuentro.

Si quieres más, CTA y 'Fútbol de Calle' Si eres de los cafeteros futboleros y quieres doble taza, nosotros que ofrecemos triple. El equipo de CTA también ha vuelto para el Mundial junto a invitados especiales, para narrar en directo algunos de los partidazos que se emiten en La 1 y RTVE Play. En CTA el deporte y el humor se dan la mano con las narraciones de autor de Albert Bermúdez y su equipo habitual compuesto por Anna Palet, Edgar Manchado y Pol Corredoira, al que se suman exfutbolistas y periodistas deportivos que participan en las narraciones. Los próximos partidos que esperan al equipo de CTA son el Argentina-Austria del 22 de junio y el Alemania-Ecuador del 25 de junio. Además, dentro de la programación de EN PLAY para el Mundial, RTVE Play estrena Fútbol de Calle, un videopodcast presentado por tres 'pichichis' de élite: Pedro 'el ingeniero', La Sotanita y Javi Torres. Fútbol de Calle es un formato que aterriza como la 'previa de la previa' de los partidos del Mundial que ofrecen La 1 y RTVE Play en versión 'panchaga-premium'. Alejado de debates pesados o ‘turras’ tácticas, este programa viene para hablar de fútbol real, de barro y del Mundial más largo de la historia como si se estuviera en casa con la familia y amigos. Una divertida y explosiva mezcla de tertulia, comedia y cultura pop futbolera en clave de Tik Tok que no deja indiferente.