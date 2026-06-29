Ramon Espadaler: "Hi ha evidències de que Junts s'està acostant al PP"
- El conseller de Justícia creu que el "passar pàgina" del procés que defensa Feijóo és "una simple declaració verbal"
- El líder d'Units per Avançar considera que "s'està fent justícia" amb la restitució de la figura de Jordi Pujol
El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica de la Generalitat de Catalunya, Ramon Espadaler, veu un apropament entre Junts i el PP en els últims moviments del partit per pressionar a Pedro Sánchez a dimitir o que convoqui eleccions. "Hi ha evidències que demostren que Junts s'està acostant en algunes votacions i fa gestos cap al PP", ha afirmat.
En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2Cat i Ràdio 4, Espadaler ha apel·lat als de Puigdemont a fer una "reflexió" per mantenir viva la legislatura perquè considera que hi ha molt contingut que "és en benefici del conjunt del país que val la pena donar-li suport". "Fora bo que jutgéssim el contingut de les coses", ha afegit.
“☕ @Ramon_Espadaler veu "evidències" que Junts "s'està acostant" al PP | @justiciacat @UnitsCat— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 29, 2026
🗣️ "Queda molt projecte de llei, queden moltes iniciatives, en benefici del conjunt del país a les que mereix la pena donar-los-hi suport"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/lD2jK3MvBC“
Sobre les declaracions del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que ha defensat "passar pàgina" del Procés, Espadaler ho interpreta com "una simple declaració verbal". "Passar pàgina comporta l'amnistia, la normalització i un diàleg", ha assenyalat. En aquest sentit, ha posat d'exemple que la normalització s'assolirà amb el retorn de Carles Puigdemont i "de totes les persones que estan fora", així com que Oriol Junqueras pugui encapçalar una candidatura d'Esquerra a les pròximes eleccions. Per això, creu que l'afirmació de Feijóo "seria més creïble" acompanyada de gestos.
“☕ @Ramon_Espadaler, sobre el "passar pàgina" del Procés que ha defensat Feijóo | @justiciacat @UnitsCat— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 29, 2026
🗣️ "Ens hauria de donar les claus, de moment ho interpreto com una simple declaració verbal, se segueixen oposant a aspectes com l'amnistia"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/uAgKMg6X2k“
El titular de Justícia confia que el Tribunal Europeu de Drets Humans avalarà l'amnistia en els pròxims mesos, però dubta que el Suprem s'avingui a aplicar-la després de la seva oposició.
A favor de la restitució de Pujol
L'antic dirigent de Convergència i Unió considera que ara "s'està fent justícia" amb la restitució de la figura de Jordi Pujol com a expresident de la Generalitat. "Hi ha hagut moments d'ingratitud i injustícia, judicis molt severs i condemnes de minut zero", ha expressat després de la seva exoneració en el judici que investiga la fortuna oculta de la seva família a Andorra. En aquest sentit, ha afegit que "serà la història qui el jutjarà".
“☕ @Ramon_Espadaler defensa que ara "s'està fent justícia" amb la figura de Jordi Pujol | @justiciacat @UnitsCat— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 29, 2026
🗣️ "Hi ha hagut moments d'ingratitud i injustícia, judicis molt severs i condemnes de minut zero"
📲 https://t.co/MrTxQlo94k pic.twitter.com/hYD0UQrG27“
Espadaler veu "legítima" l'operació per recuperar el llegat polític de Pujol. "Està molt bé que es vulgui recordar tot allò que ha estat positiu, que ha estat moltíssim, transformador del país", ha puntualitzat.
"Resolucions anòmales" del jutge Peinado
Preguntat per les resolucions del jutge Peinado que investiga a la dona de Pedro Sánchez, Espadaler considera "sorprenents" algunes de les seves decisions. "No subscric el tema del lawfare, però sí que són resolucions anòmales", ha valorat. En aquesta línia, ha matisat les declaracions del ministre de Justícia, Félix Bolaños, qui ha criticat les actuacions del jutge. "No crec que s'hagi qüestionat a la justícia en majúscula. S'han assenyalat judicis concrets que s'aparta del que hauria de ser un funcionament correcte i just de la justícia", ha afirmat.
“☕ @Ramon_Espadaler considera "sorprenents" algunes decisions del jutge Peinado | @justiciacat @UnitsCat— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 29, 2026
🗣️ "No subscric el tema del lawfare, però sí que són resolucions anòmales"
📲 https://t.co/MrTxQlo94k pic.twitter.com/wTWcetk7vx“
Davant dels casos judicials que afecten al PSOE, el conseller ha manifestat el seu "respecte" pel poder judicial i per la presumpció d'innocència. També ha admès que els mecanismes per detectar la corrupció "no són suficients" i que malgrat totes les garanties, també atribueix a les pràctiques corruptes a "un substrat de comportament ètic que és molt individual de cada persona".
"Catalunya necessita més jutges"
Sobre el sector judicial a Catalunya, Espadaler reconeix que es troba en "una situació de col·lapse" per causes com la "manca de mans" pels pocs nomenaments de jutges durant els últims anys. "Catalunya necessita molts més jutges", ha afirmat. Per això, ha reivindicat que hi haurà un increment de 91 places judicials i de 35 noves places de fiscals.
“☕ @Ramon_Espadaler veu evident que hi ha "una situació de col·lapse" a la justícia per motius com la "manca de mans" | @justiciacat @UnitsCat— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 29, 2026
🗣️ "Catalunya necessita molts més jutges"
📲 https://t.co/MrTxQlo94k pic.twitter.com/GzXbZcFsMs“
El conseller de Justícia ha explicat que encara no han aconseguit tirar endavant un complement salarial perquè els jutges vulguin exercir a Catalunya, ja que la majoria són procedents d'altres territoris. "A Catalunya no hi ha una tradició opositora als cossos de l'Estat", ha assenyalat. Tot i això, ha apuntat a les 50 beques atorgades a joves catalans per preparar les oposicions i que creu que pot pal·liar aquest fet a "mitjà termini".