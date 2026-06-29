El tiempo hoy 29 de junio en España: tormentas en zonas del este y más de 38 grados en el cuadrante suroeste
- Por la tarde habrá chubascos localmente fuertes y con probable granizo en el Sistema Ibérico
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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes el predominio de tiempo estable en la Península y Baleares, aunque durante la tarde se esperan chubascos y tormentas en zonas del este.
Las temperaturas pueden superar los 36-38 grados en el cuadrante suroeste peninsular. Un anticiclón dejará cielos despejados o con alguna nube alta, pero se espera el desarrollo de nubes de evolución en la mitad este por la tarde, que dejarán chubascos y tormentas localmente fuertes y con probable granizo, en el Sistema Ibérico de Teruel y de la Comunidad Valenciana, el este de Castilla-La Mancha, el este de Andalucía, el norte de Murcia y, en menor medida, en los Pirineos.
En el Cantábrico, se esperan nubes bajas y, durante la primera mitad del día, precipitaciones débiles, con probables brumas matinales también en el Cantábrico y en Galicia. El pronóstico indica que son probables las nubes bajas por la mañana en la meseta norte, en algunos puntos de la Ibérica sur y del sureste y en Cádiz. En Canarias, los cielos estarán nubosos en el norte de las islas más montañosas y poco nubosos en el resto, y se prevé la entrada de calima en altura.
Nueva noche tropical en el sur y el este
Las temperaturas máximas bajarán en el sistema Ibérico, el noreste de la meseta norte, el noreste y el sureste peninsular, Baleares y el Estrecho, y subirán en el resto. Se superarán los 36-38 grados en el oeste de la meseta sur y Extremadura, y los 38-40 grados en el valle del Guadalquivir.
Las mínimas bajarán en el País Vasco, el sistema ibérico, el valle del Ebro y algunos puntos del interior, aunque se prevén noche tropical, con mínimas de más de 20 grados, en puntos de Andalucía y del litoral mediterráneo. En Canarias se espera un ascenso de las temperaturas en el interior de las islas, con más de 34 grados en el interior de Gran Canaria.
El viento será en general flojo o moderado, con predominio de la componente norte en el Cantábrico y en Castilla y León; de cierzo en el valle del Ebro y del este en el interior peninsular, y estará bajo régimen de brisas en los litorales del Mediterráneo y del sur. El alisio soplará en Canarias y, durante la madrugada, la tramontana en el Ampurdán, vendrán acompañados de rachas muy fuertes.
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