El tiempo hoy 29 de junio en España: tormentas en zonas del este y más de 38 grados en el cuadrante suroeste

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes el predominio de tiempo estable en la Península y Baleares, aunque durante la tarde se esperan chubascos y tormentas en zonas del este.

Las temperaturas pueden superar los 36-38 grados en el cuadrante suroeste peninsular. Un anticiclón dejará cielos despejados o con alguna nube alta, pero se espera el desarrollo de nubes de evolución en la mitad este por la tarde, que dejarán chubascos y tormentas localmente fuertes y con probable granizo, en el Sistema Ibérico de Teruel y de la Comunidad Valenciana, el este de Castilla-La Mancha, el este de Andalucía, el norte de Murcia y, en menor medida, en los Pirineos.

En el Cantábrico, se esperan nubes bajas y, durante la primera mitad del día, precipitaciones débiles, con probables brumas matinales también en el Cantábrico y en Galicia. El pronóstico indica que son probables las nubes bajas por la mañana en la meseta norte, en algunos puntos de la Ibérica sur y del sureste y en Cádiz. En Canarias, los cielos estarán nubosos en el norte de las islas más montañosas y poco nubosos en el resto, y se prevé la entrada de calima en altura.