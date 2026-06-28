Avance semanal de 'La Promesa' del 29 de junio al 3 de julio: La hija de María Fernández y la hermana de Petra

¡Lope y Vera se han convertido en marido y mujer! Después de tantas idas y venidas, la pareja ha decidido sellar su amor en una ceremonia a la que ha asistido todo el servicio y también parte de la familia Luján. Finalmente, han tenido que despedirse de la que ha sido su familia durante mucho tiempo y han marchado juntos hacia su nueva vida.

María Fernández está viviendo uno de los momentos más complicados y, al mismo tiempo, emotivos de su vida: ¡se ha puesto de parto! El marqués de Luján ha sido el encargado de asistir a la doncella. Esperemos que todo salga bien… ¡Esto es lo que pasará en los próximos capítulos de La Promesa!

Avance de los próximos capítulos Manuel no confiesa a Curro el verdadero motivo de su oferta a Ciro, aunque con Julieta sí es sincero. ¡Cada día sus sentimientos aumentan! Carlo y Samuel están preocupados por la tardanza de María cuando aparece Alonso ensangrentado en La Promesa... Leocadia y Lorenzo están enfadados porque Jacobo - que se va a ocupar de las tierras de La Promesa - y Ciro - propietario ahora de la empresa de Manuel - se van a llevar una fortuna, y ellos no. La familia se entera de la visita de Máximo, y Leocadia se indigna con la lista de exigencias.Adriano, abrumado por la culpa, le pide a Martina poner fin a su relación. Es incapaz de seguir arriesgándose a ser descubiertos. Mientras, ella y Jacobo pelean cada día más. Petra trata de averiguar si Máximo traerá a su propio servicio y es que… ¡su hermana Tomasa trabaja para el duque! Hace quince años que no se hablan. ¿Cuál será su historia? Curro y Ángela celebran que la llegada de Máximo opaque su posible marcha. Manuel acaba explicando a Alonso y Curro que cedió a Ciro parte de su empresa por la concordia familiar y Julieta le reprocha a su marido ser un caradura. Leocadia propone a Ángela un viaje madre-hija. La joven cree que su madre quiere viajar con ella para “taladrarle” la cabeza. Manuel, finalmente, se planta ante Ciro: o acepta el 5% de la empresa, o se queda sin nada. La Promesa: Tomasa, la hermana de Petra, podría llegar muy pronto al palaciot