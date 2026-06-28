El tiempo hoy 28 de junio: chubascos y tormentas fuertes en el interior peninsular

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo chubascos y tormentas fuertes o muy fuertes, por la tarde, en zonas del interior este de la Península, con temperaturas altas en zonas de Cataluña, Baleares y en el valle del Guadalquivir.

El paso de una vaguada dejará esos chubascos y tormentas, que irán acompañadas de rachas de viento muy fuertes y de granizo, puntualmente grande, en Álava, Navarra, La Rioja, Soria, Aragón, el interior de Valencia, el norte de Murcia, Castilla-La Mancha y el extremo este de Andalucía.

Además, un flujo de viento marítimo dejará nubosidad baja y precipitaciones, que serán en general débiles en el Cantábrico.

En el resto del territorio peninsular y Baleares, predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con presencia de nubes altas y algunas nubes bajas en el área mediterránea.

En Canarias, se esperan intervalos nubosos y precipitaciones débiles en el norte de las islas y cielos poco nubosos o despejados en el sur.

Las brumas o los bancos de niebla matinales son probables en el Cantábrico, Galicia y, de forma puntual, en los litorales mediterráneos.

Temperaturas máximas en descenso Las temperaturas máximas descenderán en el extremo norte y en el sistema Ibérico y su entorno, y ascenderán en la mitad suroeste y en los litorales mediterráneos. Se superarán los 34-36 grados en zonas bajas del interior de Cataluña, la meseta sur y Baleares; en el valle del Guadalquivir podrían subir por encima de los 38 grados. Las mínimas subirán en la mitad sur y en el arco mediterráneo, y bajarán en el Cantábrico, el sistema Ibérico y el alto Ebro. Se prevén noches tropicales, con temperaturas por encima de los 20 grados, en puntos de Andalucía y del litoral mediterráneo. Subirán las temperaturas máximas en Canarias.