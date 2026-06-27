El PP català aposta per la continuïtat
- El 16è congrés del partit reelegeix president Alejandro Fernández amb un suport superior al 97%
- Juan Fernández és el nou secretari general i Lorena Roldán assumeix la responsabilitat de portaveu al Parlament
El 16è congrés del Partit Popular de Catalunya (PPC) ha reelegit aquest dissabte Alejandro Fernández com a president de la formació. Fernández, que ha obtingut un suport del 97,51%, es fixa com a objectiu "frenar la decadència i reconstruir Catalunya des de l'ordre i la llibertat" i reivindica que cal "superar la crisi moral" que, segons el seu parer, explica les "males dades" del govern encapçalat per Salvador Illa.
Fernández ha agraït el "suport massiu" per revalidar la presidència i ha dit que assumeix "el repte sense por, sense excuses i amb la convicció" que la "tasca prioritària és que Catalunya lideri el canvi a Espanya" perquè el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, arribi a la Moncloa.
“🟦 @alejandroTGN fixa les prioritats del partit a curt termini— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 27, 2026
👉 El líder del @PPCatalunya proposa Juan Fernández com a nou secretari general i Lorena Roldán com a portaveu al Parlament | @JuanFernandezB @Lroldansu pic.twitter.com/IFvcYaKLhH“
El líder dels populars catalans ha carregat contra els "rondinaires que donen suport a Illa i en els quals se sosté" el Govern i ha reivindicat que cal "reconstruir la confiança". Ha considerat que l'executiu català no ho pot fer perquè té "un projecte viciat d'origen". També ha subratllat que els governs independentistes i de l'esquerra han causat "danys considerables", però ha remarcat que "no són irreversibles". "No s'ha de confondre Catalunya amb els irresponsables que fa temps que la lideren", ha defensat.
Nova cúpula
Alejandro Fernández ha decidit renovar la cúpula de la formació. Així, per exemple, ha confiat a Juan Fernández la secretaria general del partit, en substitució de Santi Rodríguez que ocupava el càrrec des del 2021. Juan Fernández és diputat al Parlament i des del 2024 exercia de portaveu parlamentari del PPC a la cambra, una responsabilitat que ara assumirà Lorena Roldán, que en aquests moments era portaveu adjunta.
A l'hora d'anunciar els canvis, Fernández ha destacat la "solvència" i "capacitat" del portaveu parlamentari per assumir la secretaria general. El president dels populars també ha agraït la tasca a Rodríguez. "Gràcies pel treball que has fet i continuaràs fent. Hem tret aquest partit del pou", ha assenyalat.
La nova estructura atribueix a David Solé la vicesecretaria de Política Territorial, a Alfredo Bergua la d'Organització, a Eli Ortega la de Sectorial, a Estrella Salanova la de Política Social i Família, a Raúl Collbatallé la de Política Municipal. D'altra banda, Hugo Manchón assumeix la de Comunicació, Natalia Ortega la d'Economia i Habitatge, Eva Guillén la d'Hisenda, Toni Molina la de Relacions Institucionals, Fernando Sánchez-Costa la d'Estudis i Programes i Paris Grau la d'Educació, Cultura i Esport. Juan Milián es manté com a coordinador d'Estratègia Política.
Al comitè de direcció han estat designats l'actual cap de gabinet de Fernández, Eduardo Bolaños, el president del PP a l'Ajuntament de Barcelona, Daniel Sirera, els presidents provincials (Manu Reyes a Barcelona, Maria Mercè Martorell a Tarragona, Xavi Palau a Lleida i Daniel Ruiz a Girona), la presidenta de Nuevas Generaciones del PPC, Jimena Vallejos, i l'exdirigent del PPC Daniel Serrano.
La secretària general del PP Europeu, Dolors Montserrat, ha estat designada presidenta del comitè electoral i la diputada al Congrés María de los Llanos de Luna presidenta del Comitè de Drets i Garanties.
Passar pàgina per arribar a la Moncloa
En la presentació de la candidatura, Fernández ha apel·lat a tancar "ferides" i "girar full" després que els mals resultats electorals hagin pogut crear "tensions". "Si he ofès a algú li demano disculpes i, si algú em va ofendre, us juro que no me'n recordo. Us demano que feu el mateix. Girem full i tots junts anem endavant", ha afirmat.
Fernández ha fet així una crida a la unitat per sortir de l'etapa de la "resistència i l'heroïcitat al creixement i la victòria". Ha remarcat la voluntat de fer "un salt gran" en els resultats electorals dels populars a Catalunya per "situar el partit en un lloc inèdit en la seva història". També ha demanat que el PPC sigui "decisiu" per portar els populars a la Moncloa.
El 16è congrés del PPC ha comptat amb la presència del líder nacional del partit. Alberto Núñez Feijóo, que ha acusat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, d'exercir "un cabdillisme que a Espanya no es veia des de feia 50 anys" i ha lamentat que en la reunió del Comitè Federal se l'hagi "aplaudit". "Quina esquerra que ara s'empassa la corrupció i l'aplaudeix. Quina vergonya veure aquests partits aplaudint la corrupció", ha dit en referència als socialistes i els seus socis de govern.
“🟦 Alberto Núñez Feijóo acusa Pedro Sánchez de "cabdillisme" i d'estar governant contra la voluntat popular expressada al Congrés dels Diputats— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 27, 2026
🗣️ "Això no és democràtic" pic.twitter.com/GC6gnFbvfR“
D'altra banda, en referència a Junts, el líder popular ha celebrat que s'hagin sumat a la demanda d'eleccions, però ha advertit que seria "més responsable prémer el botó que les convoca", amb l'oferta dels populars d'una moció de censura instrumental per convocar després eleccions. Sobre aquesta opció, Feijóo ha reiterat que ho pot fer "amb ajuda o sense els vots que garantirien la decència i eleccions". "Puc fer-ho sense ells, però no sense el meu partit", ha afegit.