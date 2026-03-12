Enlaces accesibilidad
menú principal menú principal
Cafè d'idees
L'entrevista

Alejandro Fernández diu que té "plena sintonia estratègica" amb la direcció del PP

  • El president del PPC assegura que les discrepàncies amb Feijóo "estan al calaix" i "resoltes positivament"
  • Fernández critica Sánchez pel 'No a la guerra', la despesa pública a Catalunya i la gestió del Govern per la pesta porcina
No recomendado para menores de 12 años Fernández diu que té "plena sintonia estratègica" amb la direcció del PP
Cafè d'idees - Fernández diu que té "plena sintonia estratègica" amb la direcció del PP
CAFÈ D'IDEES - RTVE.es

El president del PP a Catalunya, Alejandro Fernández, assegura que manté una relació de “plena sintonia estratègica” amb la direcció nacional del partit. En aquest sentit, ha argumentat que és una partit on s'accepten les "discrepàncies" internes.

En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2CAT i Ràdio 4, Fernández ha afirmat que mai no va tenir “cap guerra” amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Segons Fernández, les diferències que en el passat va poder tenir amb la direcció estatal “estan al calaix” i s’han resolt “positivament”. El diputat al Parlament defensa que el partit treballa ara amb una estratègia compartida.

Crítiques al “No a la guerra” de Sánchez

Durant l’entrevista, el líder del PP català també ha carregat contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, pel seu posicionament davant els conflictes internacionals. El líder popular considera “molt hipòcrita” el lema del “No a la guerra”.

En aquest sentit, Fernández ha insistit a dir que els Estats Units utilitzen les bases militars de Rota i Morón i ha afirmat que Espanya participa en operacions militars a través de l’OTAN. “Sánchez diu ‘No a la guerra’, però envia una fragata a la guerra”, ha criticat.

La despesa pública a Catalunya

Fernández ha utilitzat també un to molt crític amb la política catalana. Ha assegurat que aplicaria la “motoserra” fent referència l'expressió del president argentí Javier Milei a les retallades a les “guinguetes” que, segons ell, hi ha a Catalunya.

El dirigent popular denuncia una despesa pública que considera “al servei del PSC i els seus socis”. En aquest sentit, sosté que hi ha “una estructura absolutament inacceptable”.

Pressió a Illa perquè convoqui eleccions

El diputat del PP al Parlament ha insistit que a Catalunya funciona “un tripartit encobert”. Per això, ha afirmat que el president de la Generalitat, Salvador Illa, hauria de convocar eleccions si no aconsegueix aprovar els pressupostos.

També ha criticat la gestió del Govern davant la pesta porcina africana, i ha ironitzat amb el fet que la “mesura estrella” per gestionar la crisi per part de l'executiuhagi estat la creació de la Taula del Senglar.

Es noticia: