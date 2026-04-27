L'Audiència Nacional exonera a Jordi Pujol de participar en el judici pel seu estat de salut
- El tribunal arxiva la causa contra l'expresident per "demència sobrevinguda"
L'Audiència Nacional ha exonerat aquest dilluns a Jordi Pujol de participar en el judici que investiga la fortuna oculta a Andorra pel seu estat de salut. El president del tribunal, Ricardo de Prada, ha dictaminat en l'inici de la sessió que l'expresident català "queda fora del procediment" després que se sotmetés a un examen mèdic forense en les dependències de San Fernando de Henares, a Madrid.
La justificació del tribunal és que l'avaluació mèdica ha demostrat la "impossibilitat" que Jordi Pujol pugui seguir el judici "amb plenitud de coneixement i capacitats". De Prada ha decidit l'arxivament de la causa contra ell per "demència sobrevinguda" i ha demanat a l'expresident que abandoni la sala.
Pujol ha estat visitat pels metges forenses a partir de les 9:30 hores. Posteriorment, els magistrats del tribunal s'han entrevistat breument amb ell i han arribat a la conclusió que no es troba en condicions físiques i mentals per declarar en una causa on la fiscalia li demana fins a nou anys de presó.
Els advocats de Jordi Pujol, qui té 95 anys, ja havien acreditat el mes de novembre que l'expresident patia un deteriorament cognitiu. En la primera sessió del judici, Pujol es va connectar de manera telemàtica per explicar al tribunal que tenia dificultats de memòria i comunicació, però que volia col·laborar amb la justícia tot i els informes mèdics que ho desaconsellaven. Això va fer que el tribunal decidís posposar la decisió fins al final de les vistes orals, que s'han iniciat aquest dilluns amb les declaracions dels acusats, entre ells els fills de l'expresident i diversos empresaris.
Junts creu que "el mal ja està fet"
Una de les primeres reaccions polítiques a la decisió de l'Audiència Nacional ha estat per part de Junts. En una publicació a X, el secretari general, Jordi Turull, ha criticat que "el mal ja està fet" per haver citat a Madrid a l'expresident català. "La crònica d’un escarni, que ha estat una demostració deshumanitzadora d’una llarga voluntat freda i calculada d’humiliar tot allò que simbolitza", ha carregat el president del Parlament, Josep Rull, també a les xarxes socials.
Per la seva banda, els Comuns han manifestat la seva comprensió per l'exoneració de Pujol, però han demanat que la causa conitnuï. Segons la portaveu de la formació en roda de premsa, Aina Vidal: "Catalunya es mereix saber què va passar". Des del PP s'han limitat a expressar el seu "respecte per les decisions judicials".
El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha celebrat la decisió del tribunal amb un missatge a xarxes socials: "Celebro que la justícia hagi actuat amb seny i sentit de la humanitat".