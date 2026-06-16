Junts demana al Congrés instar Pedro Sánchez a convocar eleccions anticipades
- Els de Puigdemont presenten una esmena a una moció del PP que es debat al ple que comença aquest dimarts
- L'executiu espanyol rebutja la petició i manté el calendari fins al 2027
Junts per Catalunya ha registrat una esmena en una moció del PP perquè el Congrés dels Diputats insti el president del Govern, Pedro Sánchez, a avançar les eleccions generals davant la suposada “debilitat” de l’Executiu. La iniciativa s’emmarca en el debat parlamentari previst aquesta setmana.
Segons fonts del partit de Carles Puigdemont, el text proposa que el cap de l’Executiu promogui la dissolució de les Corts Generals i convoqui eleccions, tot recordant que es tracta d’una iniciativa de caràcter polític i sense vinculació jurídica.
Des del PP, fonts de la direcció del partit han qualificat el moviment de Junts "d’important”. Consideren que, si la moció prospera amb aquesta esmena, el Congrés estaria enviant un missatge clar que Sánchez no manté la confiança parlamentària que va permetre la seva investidura.
“🏛️ Junts demana per escrit a Sánchez que convoqui eleccions a través de l'esmena a una moció del PP | @AidaCle @RTVECatalunya— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 16, 2026
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Reacció del Govern
El Govern ha respost amb respecte institucional però ha rebutjat la proposta. La ministra portaveu, Elma Saiz, ha insistit que l’Executiu continuarà treballant amb la vista posada en el final natural de la legislatura, previst per al 2027.
Des de la Generalitat, la portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, ha retret a Junts que "es faci responsable" de l'escenari d'un govern entre PP i VOX "en contra dels interessos de Catalunya".
“🏛️ Sílvia Paneque demana a Junts que "es faci responsable" de la possibilitat d'un Govern entre PP i VOX "en contra dels interessos de Catalunya" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/Htq2EgWEhB“— RTVE Notícies (@rtvenoticies) June 16, 2026
La moció del PP, que inclou la crítica a la “extrema debilitat” del Govern, està prevista en l’ordre del dia del ple d’aquesta setmana, tot i que el debat podria tenir lloc finalment dimecres o dijous. Encara no està confirmat si el PP acceptarà formalment l’esmena de Junts.