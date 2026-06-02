CatSalut admet que les reivindicacions dels metges afectaran les llistes d'espera
- El director del Servei Català de la Salut reclama que les demandes s'abordin en les taules de negociació
El director del Servei Català de la Salut, Alfredo García Díaz, ha admès que la campanya 'Ni un minut més' convocada pel sindicat de Metges de Catalunya pot afectar l'activitat dels centres i les llistes d'espera. En aquest sentit, ha apuntat que la negativa dels professionals sanitaris a treballar fora d'horari no es notarà en l'activitat urgent, complexa o oncològica, però sí en les intervencions quirúrgiques i les proves complementàries.
"Podria començar a tenir un impacte més efectiu al mes de setembre", ha pronosticat García Díaz en una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2Cat i Ràdio 4.
“☕ Alfredo García Díaz, director del Servei Català de la Salut, admet que la campanya 'Ni un minut més' pot afectar l'activitat dels centres i les llistes d'espera | @salutcat— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 2, 2026
🗣️ "Podria començar a tenir un impacte més efectiu al mes de setembre"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/NGuqya0HIX“
Des del CatSalut reconeixen que les reivindicacions dels metges són "legítimes", però reclamen que s'abordin en les taules de negociació, la de l'Institut Català de la Salut que engloba a 55.000 professionals i la del CisCat que afecta 70.000 facultatius. "Tenim una història de pactes permanents", ha reivindicat García Díaz.
El director del Servei Català de Salut sosté que entre les demandes dels metges hi ha "una barreja de coses diferents" i que excedeixen l'àmbit competencial de la Generalitat. "No tenim capacitat d'abordar-les en cap àmbit de negociació", ha assenyalat. Ha posat d'exemple la reclamació d'un conveni propi, que es negocia actualment amb el Ministeri de Sanitat, o l'accés a una jubilació anticipada, que dependria del Ministeri de Treball.
“☕ Alfredo García Díaz, director del Servei Català de la Salut, diu que en les reivindicacions dels metges hi ha "una barreja de coses diferents" | @salutcat— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 2, 2026
🗣️ "Hi ha reivindicacions ubicades en determinats ministeris. No les podem abordar"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/iXJMSwJtnW“
D'altra banda, García Díaz s'ha obert a negociar les condicions laborals, retributives i de jornada perquè els metges "són imprescindibles perquè el sistema sanitari pugui tirar endavant".
No obstant això, ha aclarit que la feina extraordinària que reivindica el sindicat Metges de Catalunya amb la campanya 'Ni un minut més' és "activitat addicional, voluntària, fora de la jornada laboral ordinària i que forma part d'un pacte específic a nivell de centre entre les direccions i els propis professionals". En aquesta línia, ha deixat clar que és "retribuïda" i que ha servit per "abordar el problema de les llistes d'espera".
Davant la pregunta si falten metges a Catalunya, García Díaz ha reconegut que en determinats centres i hospitals "hi ha dificultat per cobrir aquestes places" davant les dificultats de trobar aquests professionals. "Més que manquen metges, estan mal distribuïts", ha assenyalat. També ha afegit els problemes per cobrir les baixes dels metges "perquè no existeix al mercat un suplent".