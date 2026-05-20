Els metges protesten davant la Generalitat per exigir millores laborals en l'onzena jornada de vaga
- El sindicat de Metges de Catalunya reclama a Illa que s'assegui a negociar per evitar "el col·lapse del sistema sanitari"
Els metges han tornat a sortir al carrer per protestar aquest dimecres en el seu onzè dia de vaga des de l'octubre. Convocada pel sindicat de Metges de Catalunya, prop de 300 persones s'han concentrat a plaça Sant Jaume per demanar millores laborals.
Segons el departament de Salut, el seguiment de la vaga aquest matí ha estat del 4,3%, mentre que el sindicat ho eleva fins al 30%.
Entre les reclamacions del col·lectiu, hi ha l'exigència d'un conveni específic pels metges, l'eliminació de les guàrdies obligatòries de 24 hores i el compliment del límit d'atenció de pacients. "Estem demanant poder treballar amb condicions, que és un dret pel treballador, però també per l'usuari i el pacient", ha assegurat Mireia Prat, presidenta de primària del sindicat Metges de Catalunya. Els facultatius també destaquen que la situació laboral actual està provocant un augment de les baixes laborals i que els nou graduats marxin a l'estranger.
Exigeixen a Illa que s'assegui a negociar
El secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha exigit al president Salvador Illa que s'assegui a negociar amb ells per evitar "el col·lapse del sistema sanitari". "Això és un problema de país, qui ha de donar la cara i seure a arreglar aquest desgavell és el president de la Generalitat", ha afirmat Lleonart en declaracions als mitjans. "No volem ser una segona Rodalies", ha advertit.
La demanda de negociar amb Illa arriba després que el sindicat hagi lamentat la "incompareixença" i la "desatenció" de la consellera de Salut, Olga Pané, en la mediació per part del Departament de Treball.
Lleonart també ha titllat de "fals" que el Govern digui que no té competències per resoldre el conflicte laboral i ha posat d'exemple els acords assolits en altres comunitats autònomes que han permès desconvocar les vagues. També ha criticat que es digui que "no tenen cèntims" després de l''acord de pressupostos o que no es pot negociar fora de la mesa de conveni. "Aquí no hi ha voluntat política", ha conclòs el líder sindical.
Una campanya per visibilitzar les hores extres
El sindicat ha iniciat la campanya "Ni un minut més" per visibilitzar que les hores extres dels metges estan sostenint l'actual sistema sanitari. "Sense aquest sobreesforç, el sistema col·lapsarà", ha assenyalat el secretari general de Metges de Catalunya. Lleonart també ha avisat que els anestesistes de l'hospital de Bellvitge han començat a dur-ho a la pràctica. "Si això ho fem extensiu a tot el sistema, veurem en pocs dies com les llistes d'espera es multiplicaran", ha puntualitzat.