Els metges converteixen Barcelona en una rua reivindicativa contra la sobrecàrrega laboral
- Metges de Catalunya denuncia la sobrecàrrega laboral i exigir millores en una nova jornada de vaga
- Salut xifra en un 7,2% el seguiment de la vaga i MC en un 43%
Prop d'un miler de professionals han participat aquest divendres en una vaga de metges a Barcelona, convertida en una rua anomenada “Carnaval dels Privilegis”. La mobilització, organitzada per Metges de Catalunya, ha sortit del Departament de Salut per denunciar la sobrecàrrega laboral i l’esgotament del col·lectiu.
La protesta s’ha articulat en cinc comparses temàtiques que representen els principals conflictes: guàrdies de 24 hores, excés de feina, mala conciliació, jornada laboral insuficient i manca de professionals. El sindicat alerta que aquestes condicions estan afectant no només als facultatius, sinó també a la qualitat assistencial.
La Conselleria de Salut ha xifrat en el 7,2% el seguiment de la convocatòria, mentre que Metges de Catalunya l'eleven al 43%.
Setena jornada de vaga des de l’octubre
Aquesta és ja la setena jornada de vaga des de l’octubre. Els metges reclamen a la consellera Olga Pané que negociï millores reals, com la reducció de la jornada, la limitació de guàrdies o un conveni específic per al col·lectiu. Denuncien que la situació és “insostenible” i que molts professionals estan “ofegats”.
El col·lectiu confia que la participació superi la de dilluns, tot i que torna a criticar que els serveis mínims imposats són de màxims: un 25% a l’atenció primària, activitat urgent garantida i la resta funcionant com un dia festiu. Aquests mínims, asseguren, dificulten la visibilització del conflicte.
Solucions dels 80
En declaracions als periodistes, el secretari general de Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ha criticat que des del Govern "no se sentin amb els metges per a parlar de la situació crítica sanitària".
"Tenim un país desballestat. S'estan aplicant solucions dels anys 80 per a problemes del segle XXI. Les fórmules que estan aplicant en si ja no aguanten", afegeix. Considera que les guàrdies són un "anacronisme del segle passat" i que les noves generacions no estan disposades a seguir aquest model, i assegura que es té una sanitat muntada per a 6 milions de persones, i que ara a Catalunya hi ha 8,5 milions i amb més envelliment poblacional.
"Cal asseure's ja. Si no tenen clar que han d'asseure's, persistirem. Ens va la salut del sistema sanitari en això" ha advertit.
Una protesta que coincideix amb mobilitzacions estatals
La jornada catalana coincideix amb una vaga de cinc dies a escala estatal. Metges de Catalunya insisteix que el conflicte és estructural i que sense mesures immediates el sistema públic continuarà perdent professionals, agreujant encara més la crisi de recursos humans en la sanitat.