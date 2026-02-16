Vaga de metges: per què protesten els professionals a Catalunya?
- El sindicat convocant, Metges de Catalunya, xifra el seguiment en un 39%.
- És la setena jornada de vaga dels facultatius per reclamar millores laborals i un conveni propi adaptat a la seva realitat
- El col·lectiu denuncia sobrecàrrega de feina, retribucions insuficients i un sistema de guàrdies que posa en risc la qualitat assistencial
Setena jornada de vaga convocada pels metges per reivindicar unes condicions laborals ajustades a les seves necessitats i vida professional, per fer-les compatibles amb "una vida normal". Els facultatius catalans han convocat aquest dilluns 16 i el divendres 20 de febrer, una protesta impulsada pel sindicat Metges de Catalunya, aquest cop se suma a l’aturada estatal i eleva fins a set els dies de mobilitzacions des de l’inici de les protestes el 3 d’octubre.
El seguiment de la vaga d’aquest dilluns s’ha situat en el 39%, segons dades de Metges de Catalunya, mentre que Salut rebaixa aquesta xifra i la situa en un 6,2% als centres del sistema sanitari públi, segons dades provisionals de la conselleria. Segons el sindicat, la participació més elevada s'ha registrat a Barcelona (45%) i Girona (47%) que a Tarragona (24%) i Lleida (19%). Per àmbits, l’aturada ha tingut més incidència a l’atenció primària en un 44% que als hospitals que l'han sigut el 25% del personal.
La convocatòria s'emmarca en el conflicte amb el Departament de Salut per millorar les condicions laborals del col·lectiu mèdic. Les reivindicacions se centren sobretot en la jornada i els descansos, el sistema de guàrdies i la necessitat d’incorporar més professionals per alleugerir la sobrecàrrega assistencial, entre altres aspectes.
Canvis en el sistema de guàrdies i un conveni propi
El model de guàrdies és un dels punts més criticats pels professionals. El vicepresident del Col·legi de Metges de Barcelona, Jaume Sellarès, alerta que la qualitat assistencial es pot veure afectada per jornades massa llargues. Considera necessari trobar una solució estructural que garanteixi l’atenció en condicions òptimes. "La persona que t'està atenent després de tantes hores d'estar en un servei d'urgències, no està al 100% de les seves capacitats".
Demanen que, per exemple, es canviïn les jornades per millorar la conciliació i tenir "una vida normal". El vicepresident de Metges de Catalunya, Josep Maria Serra, que també és metge anestesista, argumenta que ell ha fet guàrdies fins als 59 anys: "No tens la mateixa capacitat amb 30, 40 que amb 50 amb 60. En cap cas està reconegut, aquest desgast físic no està reconegut".
Segons explica, el desgast de les guàrdies i les diferències retributives amb altres territoris justifiquen una regulació pròpia: "Com que només ens afecta pràcticament a nosaltres, l'única manera és tenir unes normes diferents".
Polèmica per la nova directriu de Salut
Els representants mèdics també denuncien que la manca de recursos i el dèficit de professionals impedeixen una atenció adequada. A més, reclamen millores en la gestió de les baixes laborals i critiquen que el debat sobre els salaris no tingui en compte la pressió assistencial.
El doctor Sellarès admet que calen més recursos en la diagnosi de baixes laborals: "Si els recursos es destinen a la butxaca del metge perquè modifiqui els temps, és inacceptable".
Singularitat del model català
Els metges subratllen que la vaga té una singularitat pròpia a Catalunya, vinculada al model sanitari mixt del territori. Aquest sistema genera diferències entre professionals de l’Institut Català de la Salut i de la sanitat concertada, fet que accentua les desigualtats.
Amb aquestes mobilitzacions, el col·lectiu mèdic vol obrir una negociació amb l’administració que permeti abordar les mancances estructurals del sistema i garantir una assistència sanitària de qualitat.