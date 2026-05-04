Montilla descarta l'obligatorietat del català als migrants que vulguin renovar la regularització
L'expresident de la Generalitat, José Montilla, ha descartat que el coneixement del català sigui un requisit obligatori per renovar el permís de residència pels migrants que accedeixen al procés extraordinari de regularització. El socialista es mostra contrari al posicionament del Govern i creu s'ha d'aprendre l'idioma "si vols fer vida aquí".
"Soc més partidari de crear unes condicions perquè la gent vegi que és necessari", ha afirmat Montilla en una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2CAT i Ràdio 4. En aquesta línia, ha posat d'exemple el pacte per a la immigració del 2008 amb el compromís de dedicar "recursos" per fomentar el català amb l'objectiu d'assegurar la integració dels migrants.
Malgrat el suport de l'expresident al procés de regularització extraordinari del govern espanyol, ha defensat que és necessari regular la immigració. "Això no és portes obertes i que vingui tothom qui vulgui. Hi ha persones que defensen papers per a tothom, jo no", ha assenyalat. En aquest sentit, ha matisat: "Això no vol dir que no sigui conscient que aquest país necessita immigració si vol continuar sent un país d'aquí a 100 anys". La seva proposta és "fer complir les lleis" i "programes de desenvolupament" en els països d'origen dels migrants.