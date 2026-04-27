Sánchez Llibre: "Puigdemont ha possibilitat que Espanya no entrés en crisi econòmica"
- El president de Foment del Treball reivindica el paper de Junts com a "mur de contenció" de "propostes filocomunistes"
- L'empresari confia que Jordi Pujol quedi "exonerat" en el judici perquè creu que "no està en condicions"
El president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, ha reivindicat el paper de Junts en aturar algunes mesures del govern de Pedro Sánchez. "Gràcies a Puigdemont i gràcies a Junts, han possibilitat que Espanya no entrés en una crisi econòmica", ha defensat l'empresari, en referència a iniciatives com la reducció de la jornada laboral setmanal a les 37,5 hores.
"Junts ha estat un autèntic mur de contenció a les propostes filocomunistes", ha afirmat Sánchez Llibre en una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2CAT i Ràdio 4.
— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) April 27, 2026
☕ Sánchez Llibre reivindica el paper dels juntaires davant la jornada de 37,5 h
