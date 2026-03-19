Turull veu la retirada del pressupost com "la cirereta del fracàs"
- El secretari general de Junts critica a Esquerra per "manca d'ambició" amb la renúncia de l'IRPF
- Turull nega que hagi proposat a Artur Mas ser alcaldable de Junts per Barcelona
El secretari general de Junts, Jordi Turull, veu la retirada del pressupost com "la cirereta del fracàs" del Govern de Salvador Illa. En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2CAT i Ràdio 4, Turull creu que mostra una falta de credibilitat i de diàleg, que genera més inestabilitat i que és un símptoma de incompetència i insolvència. "L'acord d'investidura estava més pensat pel poder pel poder", ha apuntat.
El líder de Junts acusa el Govern d'haver "jugat amb el país" i fer "xantatge" amb els pressupostos. Considera que "és un greu problema" que Catalunya no disposi d'uns comptes davant la situació internacional i que "necessita lideratge i mesures contundents".
"Per un interès de partit, per l'enorme i total subordinació del president Illa no molestessin la senyora Montero i el senyor Sánchez han fet aquest vodevil", ha retret Turull. El secretari general creu que s'endarrereix la possible aprovació dels nous comptes a l'estiu per esperar a la celebració de les eleccions andaluses.
El secretari general de Junts ha manifestat que es va quedar "perplexe" amb el comunicat de PSC i ERC per retirar el projecte de pressupostos per continuar negociant perquè es digués "per seguir avançant nacionalment". "Si amb el govern d'Illa és quan hem reculat més nacionalment. Mai havíem tingut un president amb tan poca personalitat política.", ha opinat. A la vegada, ha afegit que "és el Govern que ha espanyolitzat més les institucions catalanes i que cuida menys la llengua".
Malgrat això, Turull anuncia que Junts analitzarà si dona suport al suplement de crèdit del Govern que té previst aprovar aquest dijous en una reunió extraordinària del Consell Executiu. La seva formació advoca per una "deflactació" dels impostos per alleugerir les butxaques de les classes mitjanes i treballadores. En paraules seves: "El president Illa ha de rectificar des de tots els punts de vista".
Demana a ERC que defensi el concert econòmic
Sobre la renúncia d'Esquerra a la cessió de la recaptació de l'IRPF com a línia vermella per negociar els pressupostos, Turull creu que Illa surt beneficiat quan es passa de defensar el "concert econòmic singular" a "ara ja ni l'IRPF". "Mentre hi hagi ases, anirem a cavall. Això va de càlculs de partit, no de país", ha afirmat.
"Demano a Esquerra que torni a la casella de sortida del concert econòmic singular. Vol que el defensem conjuntament? Anem-hi demà mateix", ha interpel·lat Turull als republicans. En aquesta línia, ha replicat a Oriol Junqueras que reclamar l'IRPF "per fer de gestoria" és "manca d'ambició".
