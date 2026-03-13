Bamberg, la ciutat alemanya que té un papa enterrat a la seva catedral
- La catedral de Bamberg és dels únics llocs fora del Vaticà on hi ha enterrat un papa, Climent II
- El castell de Mespelbrunn, una joia amagada al bosc de Spessart a Alemanya
Al nord de Baviera, a la regió històrica de Francònia, s’hi troba Bamberg. És una de les ciutats medievals més ben conservades d’Alemanya. Tot i haver patit els bombardejos de les dues guerres mundials, el seu nucli històric s’ha mantingut gairebé intacte. Hi destaca la seva catedral d’estil romànic amb unes torres que arriben als 80 metres d’alçada. Però el que la fa realment singular és que acull un dels únics papes de l’Església catòlica enterrat fora del Vaticà.
El sepulcre de Climent II
A la catedral de Bamberg hi ha la tomba del papa Climent II, el 149è Papa, mort l’any 1047. El pontífex Vaticà volia ser enterrat a la seva ciutat natal, on havia exercit com a bisbe abans de ser proclamat papa. Quan va morir a Pesaro, Itàlia, el seu cos va ser traslladat fins a Alemanya. La seva sepultura és excepcional, doncs és l’única tomba d’un papa situada al nord dels Alps i de les poques fora d’Itàlia.
L’Ajuntament sobre el riu
El 1993 Bamberg va ser declarada patrimoni de la humanitat per la UNESCO no només pels seus edificis històrics, sinó també per les zones de cultiu al centre de la ciutat.
Un altre dels punts més emblemàtics és l’Altes Rathaus, l’antic ajuntament. Es va construir sobre el riu Regnitz i queda connectat amb al nucli urbà a través de dos ponts. Des d’aquest punt es pot veure l’Untere Brücke, el pont de Bamberg, i també una zona anomenada la “petita Venècia”, un conjunt de cases amb patis que donen directament al fluvial.
El cultiu al cor de la ciutat
El patrimoni cultural de Bamberg no es limita als edificis històrics. Al centre encara es conserven hectàrees de camps de cultiu que es remunten a l’edat mitjana. Originalment eren zones perifèriques, però amb el creixement de la ciutat van quedar integrades dins del nucli urbà. Entre els segles XVII i XVIII es van plantejar projectes d’urbanització, però els pagesos s’hi van oposar.
Avui en dia aquests camps continuen actius i formen part del paisatge quotidià. La seva preservació també és una de les raons per les quals la UNESCO va incloure la ciutat a la seva llista de patrimoni de la humanitat.
Altres curiositats
Bamberg no només és coneguda per la catedral, l’ajuntament i els seus cultius, també és famosa per ser el quilòmetre zero de la cervesa alemanya. El municipi manté una llarga tradició cervesera que forma part de la seva identitat gastronòmica.
La ciutat també destaca pel seu ambient cultural i acadèmic. La Universitat Otto-Friedrich és una de les institucions més prestigioses d’Europa i converteix Bamberg en un dels centres universitaris preferits pels estudiants alemanys.
Una combinació d’història, arquitectura i vida agrícola que fa que la ciutat conservi una identitat única que connecta el seu passat medieval amb la vida quotidiana actual.