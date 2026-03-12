Nandu Jubany, xef: "Com a pare, m'he perdut moltes coses pel camí"
- El balanç laboral i personal del xef d’estrella Michelin Nandu Jubany no sempre ha estat fàcil
Nandu Jubany és tan xef com emprenedor. A part del seu restaurant Can Jubany, que el novembre passat va renovar la seva estrella Michelin, té en propietat 13 restaurants més, amb una plantilla d’unes 500 persones, a més d'empreses de càtering i productes d’alimentació. El seu és un dels negocis gastronòmics més exitosos de casa nostra. Però prosperar professionalment, a vegades, ha tingut un preu en la vida personal del cuiner. "En aquests 30 anys, amb aquesta recepta de vida, ens hem perdut moltes coses importants", comenta al programa Pla seqüència.
“Ens hem perdut moltes coses importants“
Uns inicis tumultuosos
Anna Orte, casada amb el xef i cap de sala de Can Jubany, recorda que els inicis del projecte ja van ser força durs: "Hi havia clients que venien i em deien, al cap del temps, que pensaven que ja no m’hi trobarien." Quan va obrir el restaurant, ella i Jubany acabaven de començar la seva relació i van anar a viure junts en una habitació que compartien amb el llavors cuiner i la persona que fregava els plats. Orte "plorava cada dia". Després de 30 anys d'èxits, tant al restaurant com en la parella, ella segueix al capdavant de l'establiment. Ara, però, li semblaria bé baixar el ritme: "Si tinguéssim només el que tenim a Formentera, ens n’aniríem allà a fer la temporada i, la resta de l’any, a descansar i a viure la vida."
Ja fa un temps que la parella va decidir tancar Can Jubany els diumenges per poder estar en família. Tot plegat va ser gràcies a una reflexió del seu fill, l’Eudald. Jubany explica, al programa presentat per Jordi Basté, que quan van acabar de construir la casa on ara viuen, el seu fill gran els va dir que es podrien haver fet la casa més petita i passar més temps amb ells. El mateix Eudald explica que es tracta d’una "reflexió de quan ets petit, que no n’ets conscient", i afegeix que, malgrat la feina, el seu pare "hi ha sigut quan hi ha d’estar". Jubany agraeix les paraules, però no hi coincideix: "Ens ha anat molt bé el negoci, ens sentim molt estimats, però com a pare m’he perdut moltes coses pel camí".
Un vot de confiança
“És una feina que, si no es fa des del cor, és molt difícil que ho facis bé“
Ara que els seus tres fills ja són grans, Nandu Jubany els dedica el temps que pot. Vol aprofitar que encara viuen a casa. El xef i empresari agraeix el "vot de confiança" que li estan donant perquè li estan "regalant hores." Tots tres l’ajuden al negoci quan fa falta. L’Eudald, de 26 anys, fins i tot es planteja continuar amb el llegat del seu pare. El que voldria Jubany és que, si hi acaben treballant, sigui perquè els fa feliços: "És una feina que, si no es fa des del cor, és molt difícil que ho facis bé. L’únic que no els deixaré ser, és ganduls."