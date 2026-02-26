Paneque reclama a ERC que es refiï de la paraula d'Illa sobre l'IRPF
- La portaveu del Govern afirma que l'executiu està focalitzat en aprovar els pressupostos i complir els acords
- La consellera assenyala la "responsabilitat" dels governs de Mas, Puigdemont i Torra en la crisi de Rodalies
La portaveu del Govern i consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha demanat a Esquerra que tingui en compte el "principi de realitat" sobre la gestió del 100% de l'IRPF des de Catalunya. Davant l'exigència dels republicans d'algun avenç en aquesta qüestio abans de seure's a negociar els comptes, els ha reclamat que es refïin de la paraula del president Illa.
En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Paneque ha reivindicat que el Govern té també "una carta de presentació" perquè està fent passes per complir amb els acords d'investidura en "dos àmbits que portaven encallats fa molt de temps: el finançament i el traspàs de Rodalies". "Entendria que pogués haver-hi desconfiança si en aquest any i mig no haguéssim avançat en res", ha assenyalat.
La portaveu del Govern ha reafirmat la voluntat de l'executiu a aprovar els pressupostos i en "el compliment dels acords". "No és una qüestió de supervivència del Govern", ha remarcat, a la vegada que ha recordat que els acords d'investidura necessiten més recursos per ser desplegats, així com complir amb les reivindicacions dels professionals de la salut i l'educació.