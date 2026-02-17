La Taula del Tercer Sector reclama un acompanyament pels migrants que siguin regularitzats
- El seu president Xavier Trabado demana que les entitats socials participin per evitar una tramitació "caòtica"
El president de la Taula del Tercer Sector Social de Catalunya, Xavier Trabado, ha reclamat a l'administració que les entitats socials puguin participar en la regularització de migrants irregulars tant en la tramitació com en l'acompanyament posterior. "La darrera regularització va ser bastant caòtica, amb cues immenses a les oficines d'estrangeria", ha advertit.
En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Trabadó ha reivindicat que moltes de les entitats de la Taula com Càrites o Creu Roja ja acompanyen a moltes d'aquestes persones. "Hem d'aconseguir que puguin desenvolupar una vida el més positiva possible", ha apuntat, mentre ha assenyalat que aquest paper facilitaria l'aprenentatge del català i el castellà, així com ajudar en la seva formació per aconseguir una feina.
El president de la Taula ha valorat "molt positivament" la regularització de migrants perquè "permetrà que 170.000 persones a Catalunya puguin entrar al mercat laboral amb un contracte i cotitzar".
Defensa la prestació universal per criança
Trabado ha defensat la universalitat de la prestació de 200 euros per fill menor a càrrec que ha plantejat el Ministeri de Drets Socials. "Cohesionaria la societat i ajudaria a lluitar contra el missatge que les ajudes socials són el concepte aquest de 'la pagueta'", ha assegurat.
Pel president de la Taula, la universalitat permetria "que els que ho necessiten ho reben" i se superin les dificultats burocràtiques i el desconeixement. A la vegada, també creu que mostraria un "missatge molt potent que els drets socials són per tothom".
Trabado ha recordat que "Espanya, i Catalunya en particular, són una anomalia en termes europeus" perquè són països amb un nivell de riquesa alt, però són dels països amb major taxa de pobresa infantil. Segons l'IDESCAT, el 36% dels infants es troben en situació de pobresa o risc d'exclusió social. "Només Bulgària està en pitjors condicions", ha remarcat.
En aquesta línia, veu "indigne" que les dades de pobresa infantil no millorin des de fa anys malgrat la capacitat econòmica: "És el moment de revertir aquesta manca d'inversió".
"La prestació universal és un dels mecanismes que han trobat els Estats que redueixen més la pobresa", ha conclòs.
Posar en marxa el Pacte Nacional de Salut Mental
El president de la Taula ha denunciat que el Pacte Nacional de Salut Mental no s'està desenvolupant perquè "no hi ha recursos". "El govern anterior va parlar de 30 milions que no van arribar mai", ha apuntat i ha afegit que l'executiu actual també s'ha compromès amb partides: "Portem dos anys de govern i encara no han arribat".
Segons Trabado, el sistema de salut públic en matèria de salut mental "no està dimensionat" i que Catalunya se situa en els "pitjors índexs d'Europa a nivell de psicòlegs i psiquiatres per habitant".
Pressupostos i més recursos per Drets Socials
El president de la Taula ha apel·lat a la "responsabilitat" dels governs i parlaments tant de Catalunya com d'Espanya perquè hi hagi pressupostos. "És un instrument fonamental per lluitar contra el sensellarisme, resoldre els problemes de l'habitatge", ha puntualitzat.
En l'àmbit català, Trabado ha demanat que el Govern doti de més recursos el departament de Drets Socials perquè considera que actualment no hi ha "capacitat de gestionar bé el sistema".