Lluís Llach, cantautor: "En qüestions amoroses, soc un desgraciat"
No són precisament pocs els himnes que el cantautor i actual president de l’Assemblea Nacional de Catalunya, Lluís Llach, ha fet sonar a les ràdios catalanes: 'L’Estaca', 'País Petit', 'Que tinguem sort', 'Viatge a Ítaca', 'Laura', 'Amor Particular'... Al llarg dels seus cinquanta anys de carrera, Llach ha cantat sobre moltes coses, entre elles, l’amor. Però ell mateix demostra que l’art no sempre reflecteix l’artista. Al programa Pla seqüència, amb Jordi Basté, aprofudeix en la seva relació amb aquest tema. “En qüestions amoroses, soc un desgraciat", assegura.
“Els meus amors eren gent molt senzilla“
El cantant afegeix que la seva és, de fet, la situació de “tanta gent coneguda” i que, en aquest sentit, no ha estat gaire afortunat. A més, explica que ha tingut tres parelles i que amb cap ha “durat gaire”. Malgrat que als seus cercles més íntims sempre hi ha hagut persones de renom, afegeix que cap d’aquestes tres persones han estat conegudes: “Els meus amors eren gent molt senzilla”.
'Amor particular'
Una de les melodies romàntiques més conegudes de Lluís Llach és la de la cançó 'Amor particular': “T'estimo, sí, potser amb timidesa, potser sense saber-ne. T'estimo, i et soc gelós...”. Amb el pas dels anys, els fans han especulat a qui podria anar dirigida aquesta lletra. Llach ha revelat, però, que no es tracta d’una cançó d’amor convencional, sinó que parla del seu vincle amb el públic.
Afegeix que quan va publicar aquest tema als anys vuitanta, ja havien transcorregut pràcticament vint anys de la seva carrera i tenia “una relació molt estranya amb la gent”. El franquisme havia fet difícil o fins i tot impedit que Llach pogués cantar al seu país. Durant cinc anys va viure exiliat a París. Això complicava, encara més, la relació amb els seus oients: “Que si em prohibien, em foten fora, quan torno, em posen a dalt d’un altar...”. Per aquest motiu va decidir escriure 'Amor particular'.
Llavors, si 'Amor Particular' va dirigida al públic, quina és la cançó d’amor real per a Lluís Llach? La resposta és 'Només per a tu', de l’àlbum, Maremar, tot i que, diu, “és una cançó a la qual ningú li ha fet cas”. Aquest tema és el que va decidir cantar, acompanyat del seu piano, al casament de Pep Guardiola, on tant ell com Jordi Basté, presentador de Pla seqüència, estaven convidats.
El primer amor
Només per a tu és la cançó d’amor que més interpel·la a Lluís Llach. També explica al programa el que és, per a ell, l’amor més important: “El primer jo crec que és el gran amor”. Desenvolupa que és on un fa la descoberta de l’enamorament que és “una animalada, una irracionalitat absoluta”.
Tot i que les seves cançons -siguin d’amor com de protesta-, encara acompanyen a molts, Lluís Llach va acabar la seva carrera com a cantautor l’any 2007. Actualment, passa temps al seu poble de l’Empordà acompanyat del seu gos, Bitxu, i presideix, des de 2024, l’entitat independentista Assemblea Nacional Catalana.