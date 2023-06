“Parte oficial de guerra del Cuartel General del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, primero de abril de 1939. Año de la Victoria. El Generalísimo Franco”, así informaba el locutor Fernando Fernández De Córdoba a través de los micrófonos de Radio Nacional de España el final de la Guerra Civil española, que había comenzado el 18 de julio de 1936.

No obstante, la autenticidad de este documento es dudosa. Según recogen los investigadores, el audio que se conserva en el archivo sonoro de Radio Nacional parece una recreación posterior del mismo locutor, pero, ¿por qué? “La voz porque está un poco más avejentada de la que tendría que tener en esa época”, explica para RTVE.es Carmelo Martín, responsable de atención al usuario del fondo. Esta fue realizada, probablemente, para el programa conmemorativo de los 24 años del final de la guerra civil, concretamente en 1963, llamado Canción del recuerdo.

Con este último parte, el único firmado por el general Francisco Franco, el locutor, Fernando Fernández de Córdoba, pasó a la historia en 39 segundos. Con su voz emocionada anunciaba el fin de un conflicto que destrozó una nación y dio comienzo a una dictadura que perduraría casi 40 años. Asimismo, se iniciaba una época oscura para la cultura donde cualquier manifestación artístico-literaria contraria a la ideología franquista era censurada.

El control comenzó en 1960 y su primera fue víctima “ Cariñosamente ”, de Guillermo García Bustamante . “La Dirección General de Radiodifusión enviaba la lista de canciones, que no era censuradas, sino no radiables. Luego esto tenía la equivalencia con esta gaveta, que contiene las fichas manuales, con la correlación”, ha indicado Carmelo Martín.

Los punzones eran el arma que empleaban para sacrificar los vinilos, ya que empleando esta herramienta los volvían totalmente ilegibles. “Si ha sido rayado como este, no hay nada que hacer. Esto tiene una importancia histórica y podría tener una importancia histórica escucharlo rayado, pero para nosotros tenerlo digitalizado rayado no nos vale para nada”, expone Carmelo Martín acerca del vinilo Más creaciones. Este es uno de los múltiples ejemplos que se pueden encontrar en el sótano de la Casa de la Radio.

Las portadas que acabaron en la lista negra del gobierno franquista

En esta época había censura política y moral, de manera que las imágenes inapropiadas, las drogas, el erotismo, los colectivos marginados, las criticas sociales, los hippies, los mensajes reivindicativos, la delincuencia o los mensajes obscenos no tenían cabida en una sociedad donde cualquier tipo de arte era censurado.

A la hora de tomar esta decisión al censor no le importaba la procedencia del volumen o si el artista tenía cierta relevancia en el panorama musical, por lo que grandes de la música tuvieron que cambiar sus portadas para adaptarse a ley del momento. Los Brincos, Elton Jonh, Alice Cooper, John Lennon, Black Sabbath, The Who, Bleck Sabath, Leonard Cohen, David Bowie y Velvet Underground o The Rolling Stones son algunos de los múltiples afectados.

Algunos ejemplos de las portadas rediseñadas por culpa de la censura franquista cropper

“El primer elepé de los Rolling Stones, Sticky fingers, era un disco muy preciado por los coleccionistas por dos razones. Le cambiaron la portada, en vez de ser la fotografía de Billy Name, pusieron dos que salían de una lata de melaza. Luego, la canción número tres de la cara B la quitaron directamente. Hay un hueco ahí, cosa que no se ve muy a menudo”, expone Carmelo Martín. En la actualidad estos rediseños de caratulas tienen un valor incalculable y son auténticas joyas de coleccionista. Y que por suerte el archivo sonoro de Radio Nacional tiene en su posesión.