Les dotze campanades del món del cor i les prediccions per al 2026
Amb l’arribada del final d’any i el so simbòlic del carilló de la Puerta del Sol, a ‘Mamarazzis Pop&Cor’ també hem fet balanç del 2025. Un any que ha donat molt de si i que ha estat ple de moments icònics, titulars sorprenents i situacions que han sacsejat la premsa rosa. Música, reialesa, literatura i xarxes socials s’han entrellaçat per regalar-nos dotze campanades carregades d’emoció i sorpreses.
Retorns sonats i polèmiques virals
La música ha estat una de les grans protagonistes de l’any. Un dels anuncis més comentats ha estat el polèmic retorn d’Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, fet públic just un any després de la sortida de Leire Martínez i que ha dividit opinions entre els seguidors. També Rosalía ha acaparat mirades amb la publicació d’un disc, ‘Lux’, d’inspiració celestial, la presentació del qual va col·lapsar la Gran Via de Madrid.
En l’àmbit personal, Cayetano Rivera ha viscut mesos complicats, marcats per incidents públics i un accident molt comentat amb unes palmeres incloses. Per la seva banda, Shakira va sorprendre tothom amb un elogi inesperat a Gerard Piqué quan va dir que és molt disciplinat, unes paraules que van causar tanta sorpresa com el vídeo dels fills cantant amb la mare en un concert.
Les xarxes socials tampoc han quedat al marge: Kim Kardashian va revolucionar Instagram amb els seus tangues peluts i Lamine Yamal ha fet una jugada mestra aquest any: ha comprat la casa que havia estat de Piqué i Shakira a Barcelona.
Llibres, reialesa i comiats que marquen
El 2025 també ha estat un any prolífic per a la literatura, amb la publicació de dos llibres signats per Isabel Preysler i Mar Flores, dues dones que han volgut explicar la seva veritat. En paral·lel, el rei emèrit Joan Carles I ha escrit les seves memòries, ‘Reconciliación’, reobrint el debat sobre la seva figura i el seu paper dins la família reial.
Una altra imatge icònica de l’any ha estat la portada de la princesa Elionor en biquini durant unes vacances a l’Uruguai, una escena poc habitual que va deixar-nos a tots sorpresos. El curs també ha estat marcat per comiats dolorosos en la música pop espanyola, com la separació d’Andy y Lucas i Sonia & Selena.
Les prediccions de les Mamarazzis per al 2026
Amb el 2025 gairebé enllestit, només queda esperar quines noves campanades ens portarà el 2026. De moment, les nostres presentadores han volgut fer les seves prediccions.
La Laura Fa ha estat molt clara: “Crec que el 2026 serà l’any en què es tornarà a enamorar la infanta Cristina”. Mentre que ella aposta per l’amor, Lorena Vázquez aposta pel desamor, com ella mateixa ha dit: “Jo crec que aquest any Anabel Pantoja se separarà de la seva parella”.
Encertaran les nostres presentadores amb les seves apostes? Es podran guanyar la vida com a pitonisses? Ho descobrirem només vivint! Quins nervis!