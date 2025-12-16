El dia que TVE Catalunya va simular la caiguda de la Unió Soviètica abans d'hora
- Pitu Abril va presentar l'informatiu orwel·lià que va desfermar la polèmica a tot l'Estat
- Temps enrere recupera el programa Camaleón (1991) en un episodi dedicat a l'experimentació televisiva
Una nit de 1991, el programa Camaleó va interrompre les seves emissions a TVE per donar una notícia: "En aquests moments a la Unió Soviètica té lloc un cop d'estat". Tot seguit, començava un noticiari especial conduït per l'aleshores presentador, Josep Abril. El que no s'imaginaven els espectadors era que es tractava d'un experiment al més pur estil de George Orwell. El que començà com una broma innocent, va desfermar una gran polèmica entre els mitjans de comunicació, la societat i fins i tot l'àmbit diplomàtic.
El programa Temps enrere ha recuperat aquest episodi de Camaleó, sota el nom "La mort", per analitzar-lo amb els ulls del present. Encara ressona el debat periodístic que va generar: lluny de contrastar la informació, alguns mitjans van amplificar-la sense tenir en compte que es tractava d'un espai de ficció. Al programa, fins i tot es va arribar a anunciar la mort de Gorbatxov, l'aleshores president de l'URSS. La coreografia va comptar també amb la participació dels corresponsals a Moscou.
“El programa pretenia ser una reflexió autocrítica sobre la veritat i mentida a la televisió“
"Pretenia fer una reflexió autocrítica sobre la veritat i mentida als mitjans de comunicació, sobretot de la televisió", explicava Pitu Abril al programa Anecdotari l'any 2009. Al final del programa, sortia un rètol que informava els espectadors que havia estat "una ficció televisiva". Quan això va passar, en realitat, no hi havia marxa enrere: altres mitjans estaven donant ja la notícia. "Aquí va començar una bola de neu que es va anar engrandint i la veritat és que va ser imparable", va assenyalar el presentador.
La reacció de Rússia
Les reaccions no van trigar a succeir-se: l'ambaixada soviètica a Espanya va emetre una queixa formal. Fins i tot el president del govern, Felipe González, va sortir d'una reunió perquè el van informar del cop d'estat de l'URSS. Pitu Abril explica com un periodista que treballava a El Periódico li va ensenyar la portada del diari: "Televisió Espanyola a Catalunya crea alarma social amb la mort de Gorbatxov". "Quan vaig veure aquella portada vaig pensar: «Ui, això no pot acabar bé»", va relatar Abril.
Canvis directius
Efectivament, l'impacte d'aquest experiment televisiu va fer caure al director de programes de TVE Catalunya, Joan Ramon Mainat. L'equip del programa Camaleó també es va escapçar. El mateix presentador, Pitu Abril, va desaparèixer dues setmanes de la pantalla petita fins que es va calmar l'assumpte. Fins i tot van arribar a qüestionar la seva credibilitat com a periodista.
“El programa va demostrar la precipitació dels periodistes“
Irònicament, al cap de tres mesos hi va haver el cop d'estat de veritat a l'URSS. "El programa va demostrar la precipitació que tenim, i m'incloc, els periodistes a l'hora de donar informació", va reflexionar Abril. Mirat des del present, no s'equivocaven pas amb el diagnòstic: la desinformació s'ha democratitzat. El problema és que ara no hi ha cap cartell que assenyali els tuits que són pura ficció.