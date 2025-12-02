Ja existia l'anime en català abans de 'Bola de Drac': així era 'La Petita Polon'
- TVE Catalunya va emetre La Petita Polon en català l'any 1986
- Recupera les primeres sèries d'animació de TVE al programa Temps enrere
Molt abans que el Goku es fes un lloc a la pantalla petita amb Bola de Drac, el circuit català de TVE va emetre un dels primers animes: La Petita Polon. La sèrie japonesa, emesa inicialment a Fuji Television l'any 1983 i dirigida per Takao Yotsuji, va arribar a Catalunya el 1986. La història es basa en el manga Polon de l'olimp. Només es van doblar al català i castellà la meitat dels episodis d'un total de 46.
Inspirada en la mitologia grega
La història passa al Mont Olimp i està inspirada en els déus grecs. De fet, Polon és la filla del Déu del Sol, Apol·lo. Com a tret distintiu, aquests déus sucumbeixen a defectes i debilitats humanes reals, i això fa de motor argumental de la sèrie. Tots els personatges de l'anime tenen el seu origen en la mitologia grega.
La volta al món
En l'episodi que repassa les sèries d'animació doblades al català, Temps enrere recupera de l'Arxiu de TVE Catalunya La volta al món de Willy Fog. Es tracta d'una adaptació del clàssic de Jules Verne coproduïda per TVE, BRB Internacional i l'estudi d'animació japonès Nippon Animation. La sèrie va comptar amb un total de 26 episodis, però va ser reemesa en repetides ocasions gràcies al gran èxit que va suposar en l'època.
La ficció va aterrar al circuit català l'any 1983 i la cançó original estava interpretada pel grup musical Mocedades. Els protagonistes de la sèrie són animals amb habilitats humanes i antropomorfs que van conquerir de seguida els infants de l'època amb les seves excentricitats. De fet, Willy Fog és un lleó que representa un milionari britànic amb ganes de donar la volta món en 80 dies, similar al protagonista del clàssic de Verne.
A diferència del llibre, l'anime va introduir personatges nous, com el Tico, un ratolí que aporta humor a la trama principal, o el Transfer, un antagonista que intentarà boicotejar el viatge dels protagonistes. Un exemple de la importància que tenen aquests personatges en les sèries d'animació infantils per donar un contrapunt a la història i fer-la avançar.
En definitiva, aquests dos exemples, que formen part de la nostàlgia de molts adults que van ser infants als vuitanta, són el clar exemple que hi havia sèries d'anime de qualitat i en català molt abans de la mítica Bola de drac.