Com s'han de netejar els bolets?
- Descobreix com aconseguir que els bolets no perdin les seves propietats quan es netegen
Som país de bolets, encara que la sequera dels darrers anys ha fet que no n’hi hagi tants com abans. Els rovellons, les trompetes de la mort, els rossinyols, la llengua de bou... són alguns dels més buscats i trobats als nostres boscos. Quan en trobem o comprem hem de ser especialment curosos a l’hora de preparar-los abans de cuinar-los.
Maria Pilar Ibern, directora culinària de La Cuina de Gavina, explica al programa Va de Verd com rentar els bolets sense que perdin cap de les seves propietats. El primer que cal fer és distingir entre bolets de bosc i bolets de conreu.
Els bolets de bosc
Els rovellons, els rossinyols, els ceps i d’altres varietats crescudes de manera silvestre, s’han de netejar amb un drap humit per treure’ls la terra. De cap manera s’han de submergir en aigua, ja que perdrien la seva aroma, que és un dels seus atractius principals.
Els bolets de conreu
Els xampinyons sí que s’ha de submergir en aigua per netejar-los. A més, si tenen taques fosques, es poden eliminar fàcilment fregant-los entre ells. Altres bolets “de granja” com ara el shiitake o les gírgoles no cal ni netejar-los perquè no s’han criat en terra. El shiitake surt d’una escorça d’arbre i les gírgoles generalment es cultiven dins d’una bala de palla.
A tallar bolets
Després del rentat, els bolets ja poden ser tallats. Els talls no han de ser massa menuts perquè perdrien propietats. Per exemple, Ibern recomana estripar les gírgoles, sense ganivet, per la textura que presenten. D’aquesta manera, ja estarien a punt per cuinar-los amb oli i una mica d’all i julivert. Un plaer per les papil·les gustatives!
I si no són per ara…
No necessàriament els heu de cuinar tot just tallats. Podeu preservar-los i la millor manera de fer-ho és en un recipient, uns al costat dels altres sense amuntegar-los i tapats amb un tovalló o un drap. Però si el que voleu és guardar-los per a consumir-los més endavant hi ha diferents opcions.
Podeu congelar els bolets, però per fer-ho, és important que prèviament els passeu per la paella per cuinar-los. D’aquesta manera, quedaran perfectes una vegada descongelats. Un cop saltejats, els podeu congelar per ració i així serà més pràctic quan els vulgueu aprofitar.
Una altra manera de poder menjar bolets més endavant és conservar-los. Abans els haureu d'escaldar en un cassó i un cop escorreguts i ja freds, els haureu de posar en diferents recipients amb oli, vinagre, herbes aromàtiques…
També podeu assecar els bolets. És el mètode més senzill. Els haureu de posar en una safata, a l’exterior, però això sí, no sota la llum directa del sol. És millor deixar-los en un lloc resguardat. Un cop assecats, els podreu guardar a la nevera en recipients. Possibilitats no en falten!