Cuinar per aprendre d'altres cultures
- L'Associació Cuinant Cultures fa servir la cuina com una eina per apropar persones de diferents orígens
- La recepta de bacallà a la mel, pas a pas
Cuinar no és només fer el dinar. La cuina té un poder potent: ens reuneix al voltant dels fogons i fa que ens ajudem els uns als altres en l’elaboració d’una recepta. A més, permet que compartim allò que en sabem, trucs, dreceres (si n’hi ha) i, fins i tot, duu les converses més enllà. Muntsa Holgadas, que és filòloga catalana i traductora de llibres d’art i que prepara un deliciós bacallà a la mel amb Sílvia Abril a La recepta perduda, ho sap molt bé.
Com va sorgir l'Associació Cuinant Cultures?
Holgadas duu a terme un voluntariat a Barcelona a l'Associació Cuinant Cultures. Sempre li havia agradat cuinar, una passió que li va transmetre la seva mare, i en un punt d’inflexió de la seva vida, va decidir que volia invertir-hi més temps.
““A través d’aquesta associació volem posar en valor el patrimoni intercultural gastronòmic de Barcelona, fent tallers i xerrades.”“
La seva germana bessona havia fundat l’Associació Al Hanan i una de les activitats que feien cada setmana li havia cridat molt l’atenció: els divendres, la cuina del Pati Llimona era oberta per a tota dona del barri, de qualsevol origen, feina i condició, que volgués apropar-s’hi. Cuinaven juntes i no només això, sinó que aquesta tasca que coneixien bé i amb la qual se sentien còmodes feia que s’animessin a parlar d’altres experiències de la seva vida, de preocupacions i d’alegries.
“A través d’aquesta associació volem fer valdre el patrimoni intercultural gastronòmic de Barcelona, fent tallers i xerrades”, explica Holgadas sobre l’Associació Cuinant Cultures, que defineix com a ‘germana’ d’Al Hanan. “Com a ONG, ho fem sense ànim de lucre i de manera voluntària”, afegeix.
““Creiem que la cuina és una eina meravellosa per mostrar les nostres cultures."“
Diversitat gastronòmica: el tresor de Barcelona
Holgadas no està sola. Diverses dones formen aquesta associació que es preocupa per visibilitzar la riquesa de la gastronomia. “Creiem que la cuina és una eina meravellosa per mostrar les nostres cultures, per conèixer-ne d’altres i per gaudir d’una experiència única que ens alimenta alhora el cos i l’ànima”, expliquen a la seva web.
La multiplicitat de migrants que viuen a la capital catalana fa que la ciutat sigui una gran cassola de cultures gastronòmiques variades. “Estem convençudes que la diversitat gastronòmica de Barcelona és un tresor que s’ha de promoure i que forma part del nostre patrimoni cultural”, diuen des de l’associació. A tal efecte, dissenyen trobades culturals i gastronòmiques, tallers de gastronomia intercultural, menús interculturals, activitats didàctiques per a escoles i col·lectius, itineraris especialitzats i també treballen en un corpus de memòria gastronòmica intercultural.
L’Associació Cuinant Cultures té l’objectiu de crear una gran taula on tothom que estigui interessat en la tradició gastronòmica intercultural de la ciutat pugui asseure’s, i fer-lo un espai de convivència i d’aprenentatge.