25 anys de l'assassinat d'Ernest Lluch: Així va ser el discurs de Gemma Nierga
- Aquesta va ser la crida de Gemma Nierga en rebuig a l'assassinat de l’exministre Ernest Lluch
- "No era difícil escoltar el que la gent demanava", ha dit la periodista a El segon cafè
Fa 25 anys que l’exministre socialista de Sanitat i catedràtic de la Universitat de Barcelona, Ernest Lluch, va ser assassinat per la banda terrorista ETA. El van matar amb dos trets per l’esquena a l’aparcament de casa seva. Aquella execució va fer sortir al carrer gairebé un milió de persones, en una de les mobilitzacions més multitudinàries de rebuig a ETA que s’han vist mai a Catalunya.
Un discurs revelador
També han passat més de dues dècades de les paraules que la periodista Gemma Nierga va dirigir a tothom durant la manifestació multitudinària del novembre del 2000. Lluch col·laborava al programa de ràdio La Ventana, que ella presentava a la Cadena SER, i eren amics. El seu assassinat va ser un cop molt dur per a la periodista, que va ser l’encarregada de llegir la declaració institucional pactada pels partits polítics. A última hora, però, va abandonar el guió i va improvisar una crida al diàleg.
“Estoy convencida que Ernest, hasta con la persona que lo mató, hubiera intentado dialogar; ustedes que pueden, dialoguen, por favor“
Aquelles paraules, que va pronunciar en castellà “para que me entiendan todos”, es dirigien per primer cop directament als polítics. Els reclamava posar fi a la violència per damunt de tot, encara que això impliqués dialogar amb els assassins. La seva intervenció va fer història i connectava amb el sentir majoritari de la societat en aquell moment. Tot plegat, probablement, va contribuir al fet que finalment ETA anunciés la fi de la lluita armada.
“No era difícil escoltar el que la gent demanava”, ha explicat a El segon cafè de Cristina Villanueva. “El meu missatge era tan senzill com recollir el que la gent estava expressant”, afegeix. Assegura que els polítics van ser els únics que no van aplaudir després de les seves paraules perquè “no els van agradar, es van sentir ofesos”.
Una frase que ha quedat per a la història. Un llegat que avui recorda la necessitat de tornar a situar el diàleg al centre de la política. “No sembla que els grups polítics es puguin posar d’acord en res”, lamenta.
Nierga defineix Lluch com “un gran constructor de ponts, un erudit i un gran acadèmic”, i recorda que tothom aplaudia la seva figura, tot i que a molts no els agradava com pensava.