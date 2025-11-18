Marta Robles, líder de Las Migas: "Reclamem la nostra identitat també com a flamenques"
- Las Migas han guanyat el seu segon Grammy Llatí pel millor àlbum de música flamenca
- El 20 de novembre el grup actuarà al Palau de la Música Catalana per celebrar l’èxit
Las Migas han tornat a guanyar un Grammy Llatí pel millor àlbum de música flamenca, amb el disc Flamencas. Ja és el segon que guanya el grup integrat únicament per dones. “No pot ser que això hagi passat. Em sembla un somni", assegura la violinista Laura Palacios a El segon cafè.
A més de 20 anys de trajectòria Flamencas és el setè àlbum de Las Migas que tanca la trilogia que van iniciar amb el disc Libres, amb el que també van guanyar un Grammy. “Tanca aquest cercle on reclamem la nostra identitat també com a flamenques perquè Las Migas hem estat una mica al límit entre el flamenc i altres músiques”, reivindica la guitarrista Marta Robles. Segons apunta, necessitaven connectar amb els seus orígens.
En evolució constant
Las Migas són quatre músiques, però els seus membres s’ha anat renovant, excepte Marta Robles que està des dels inicis: “Crec que no és un grup de noms propis, sinó de fer, crear art, música i bellesa juntes”.
El grup ha impulsat veus que ara tenen una carrera en solitari com les cantants Silvia Pérez Cruz i Alba Carmona. “Las Migas des del principi va marcar un estil molt clar i crec que això és el bonic del grup: que vagi entrant i sortint la gent”, assenyala la violinista. Segons Laura Palacios, totes les persones deixen el seu segell i les que entren l’agafen i el transformen amb la identitat que té i la seva “frescor”.
Malgrat que amb Flamencas Las Migas han buscat el flamenc més tradicional, ja estan pensant en idees completament oposades i tenen la visió posada en Llatinoamérica. “Aquest segon Latin Grammy, ja no és anecdòtic, sinó que per nosaltres ens obre les portes a Amèrica, hem d’aprofitar i buscat altres estils”, apunta Marta Robles. “No ens agrada quedar-nos en cap lloc”, sentencia. De fet, tal com recorda Palacios, ja tenen una versió del tema ‘Tú, solo tú’ on barregen la cúmbia i la ranxera amb altres gèneres.
“Aquest reconeixement tan internacional ens dona ganes de continuar endavant i seguir creat”, comenta Robles a El segon cafè. Crear, fusionar i reinventar-se és el realment agrada Las Migas. L’evolució les defineix.
El feminisme com a identitat
Van recollir el Grammy Llatí el 13 de novembre a Las Vegas i des de llavors no han parat de celebrar l’èxit. De fet, el pròxim 20 de novembre actuaran al Palau de la Música Catalana, al Festival de Jazz de Barcelona.
Deu dones se'n pujaran a l’escenari: no només elles quatre sinó la seva banda. “És tota la nostra família Migas al complet per celebrar aquest Grammy i aquest disc”. Això és perquè Las Migas són un referent i inspiració per a molts joves i així ho va deixar clar la guitarrista en el seu discurs quan va dedicar el premi a totes les nenes que estudien flamenc i música. Les animava a aconseguir els seus somnis: “Volem veure els escenaris plens de dones arreu del món”.
