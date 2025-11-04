La Mina, un barri entre fronteres: el documental que va retratar el drama de la droga
- El documental La Mina. Un barri entre fronteres mostrava amb cruesa el dia a dia al barri de la Mina, a Sant Adrià de Besòs
- Recupera l'Arxiu de TVE amb mirada crítica al programaTemps enrere de La 2 Cat
L’1 de maig de 1989 TVE va emetre el documental La Mina. Un barri entre fronteres, una peça dirigida per Mercè Vilaret i amb guió de Lluís Crous que mostrava amb cruesa el dia a dia al barri de La Mina, a Sant Adrià de Besòs.
“Quan et trucaven per una entrevista de feina i deies que eres de La Mina, no t'agafaven“
Creat l’any 1969 per reallotjar els veïns dels assentaments barraquistes de Can Tunis, Montjuïc, el Camp de la Bota i la Perona, La Mina concentrava en aquell moment greus problemes de superpoblació, atur, aïllament social i marginació. El reportatge seguia durant una setmana la vida dels seus habitants, de procedències i ètnies molt diverses, i incloïa per primer cop seqüències enregistrades amb càmera oculta.
Una generació arrasada per les drogues
La cinta denunciava com l’arribada de l’heroïna estava arrasant tota una generació de joves. “El meu fill està enganxat amb 23 anys i té dos nens”, relatava entre llàgrimes un dels testimonis. Altres veïnes explicaven la facilitat amb què circulava la droga al barri i la dificultat, llavors, de sortir d'aquesta addicció: “Els veuen al carrer i els hi posen la droga a les mans, la venen com el peix”.
Les xifres eren alarmants: al barri hi vivien més de 16.000 persones, el 40% eren menors de 20 anys, un 25% no sabien llegir ni escriure i fins a un 50% estaven a l’atur. "Quan et trucaven per una entrevista de feina i deies que eres de La Mina, no t'agafaven", recordava una jove.
El reportatge també recollia les crítiques veïnals a l’actuació policial. Mentre els consumidors eren sovint aturats, els venedors semblaven intocables: “Passen de llarg d'on saben que ve el problema”, denunciava una mare amb el seu fill empresonat a La Model.
"Sé que el meu fill morirà de la droga", deia contundent una altra mare al reportatge. Amb un to dur però necessari, La Mina. Un barri entre fronteres es va convertir en un testimoni audiovisual clau per entendre la història recent del barri i la petjada que les drogues hi van deixar en tota una generació.